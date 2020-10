Fuerte rechazo al mega proyecto inmobiliario para construir barrio náutico con torres de 10 pisos en Costanera

El Observatorio del Derecho a la Ciudad lanzó, a través de la plataforma change.org, una petición a la Legislatura porteña para que no sancione el proyecto al considerar que "la Costanera pertenece a la ciudadanía y no debe quedar en manos privadas para negocios inmobiliarios".

"La barrera de edificios no solo consolida la Ciudad de Buenos Aires de espaldas al río, sino que va a implicar la pérdida definitiva de la mirada al río", indicaron desde la organización.

En diálogo con Ámbito, Myriam L. Godoy Arroyo, una de las integrantes del observatorio que visibilizó y denunció la problemática a través de su campaña "¡NO a la venta de la Costanera Norte! y la cementación de la Ciudad" señaló: "Esta problemática viene de larga data porque Costa Salguero ya se vendió. En su momento hicimos la compaña contra eso, pero ahora estamos con Costanera Norte desde que nos enteramos que se iba a tratar este proyecto, hace un mes”.

“Costa Salguero lamentablemente ya fue vendido, por lo que hay una acción en la Justicia porque la realidad es que estos espacios no se pueden vender; se pueden concesionar pero no vender. De acuerdo al artículo 8 de la Constitución de la CABA, no está permitido vender Costa Salguero porque forma parte de tierras públicas que están establecidas por dicho artículo”, argumentó Godoy Arroyo.

"Lo más violento es que los legisladores y el propio Gobierno de la Ciudad violen la Constitución de CABA. Los legisladores saben que esto es ilegal. El problema es que en la legislatura Larreta tiene mayoría”, rechazó la integrante de la organización.

Lo más violento es que los legisladores y el propio Gobierno de la Ciudad violen la Constitución de CABA. Los legisladores saben que esto es ilegal" (Myriam L. Godoy Arroyo, integrante del observatorio).

“Hay otro sector, que con el asunto del “distrito joven”, lo que se pretende también es concesionarlo o venderlo, según cada parte. El problema radica en que nos quedaríamos sin mirada al río. Además, uno de los proyectos ganadores plantea la construcción edificios, entonces perderíamos directamente la vista al río. Eso es lo que se va a votar en la audiencia de mañana y lo que es nuestra mayor preocupación”, explicó.

Godoy Arroyo además remarcó: “Si se vota y se aprueba, se va a construir. Imagínate que vas a la costanera y ves una barrera de edificios: perdiste la mirada al río. El acceso al río podría existir pero muy escaso o con la condición de tomar algo en un bar. Lo que quedaría público sería muy pequeño y no es lo mismo que tener un parque para nosotros”.

“La solución es que el proyecto no se realice. Son 75 mil metros cuadrados aproximadamente de construcción de viviendas suntuosas. Que no se construya nada, que sea público, de acceso a todo el mundo y que la gente pueda disfrutar la mirada al río; que la mirada al río no sea solamente para los que más tienen, los que más pueden pagar y vivir en el lujo", remarcó y sostuvo que "sabemos que muchas de estas viviendas lujosas que se planean construir después quedan inhabitadas y que son solamente para un resguardo del valor. No son espacios donde se va a vivir, pero sí que van a quitar espacio público”.

Campaña en rechazo a la VENTA de la COSTANERA NORTE y la cementación de la Ciudad

Desde el observatorio apuntaron a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta: “Durante la pandemia, y siempre, las prioridades de Larreta son todos los proyectos para los más ricos y nada para la gente que más necesita. Hoy vimos una nota sobre nuevas macetas en la ciudad, pero las computadoras para los chicos y chicas de las escuelas las tiene que poner el Gobierno nacional, el Plan Detectar lo apoyó Nación, los subsidios para le gente que se quedó sin trabajo los dispuso el Gobierno nacional.

El Gobierno de la Ciudad ayuda siempre a los más ricos”, sentenciaron.

Costanera Norte.jpg Observatorio del Derecho a la Ciudad

Petición del observatorio a la Legislatura porteña

“Estamos ante una situación muy preocupante:

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Legislatura porteña están impulsando proyectos de ley que autorizarán la VENTA del predio conocido como Costa Salguero en la Costanera Norte, la privatización del resto de la Costanera, la cementación de los pulmones de manzana y la destrucción de las Áreas de Protección Históricas (APH) en aras de los intereses inmobiliarios.

Necesitamos tu apoyo para frenar estos Proyectos de Ley para que no se realicen estas privatizaciones definitivas y para que no se avance con la cementación de la ciudad y la destrucción del ambiente y el patrimonio urbano.

La Costanera pertenece a la ciudadanía porteña no debe quedar en manos privadas para negocios inmobiliarios", señala el petitorio.

Firma la petición aquí.

El proyecto del barrio náutico

La propuesta, será parte de un listado de temas entre los que también se encuentra la ratificación de convenios urbanísticos firmados por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta con tres desarrolladores inmobiliarios.

En ese caso, la intención es cambiar la zonificación de polígonos situados en los barrios de Puerto Madero, Villa Crespo y Palermo que pertenecen a privados y obtener, a modo de contraprestación, el ingreso a las cuentas del Estado de 6 millones de dólares para destinarlos a los gastos de la pandemia del coronavirus.

Costanera Norte II.jpg Observatorio del Derecho a la Ciudad

La situación de los terrenos de la Costanera Norte, demandará un debate respecto del proyecto que impulsa el Gobierno porteño para adecuar las reglas del uso del suelo al nuevo desarrollo urbano, cuyo diseño surgió de un "concurso nacional de ideas" denominado "Buenos Aires y el Río" .

Puntualmente, en el sector de Costa Salguero, frente a una de las cabeceras del aeropuerto Jorge Newbery y sobre la avenida Rafael Obligado, se prevé levantar un conglomerado de diez edificios con alturas que irán desde los 12 a los 29 metros, con calles internas, y un espacio público que culminará sobre la ribera.

En tanto, del lado de Punta Carrasco se proyectaron espacios de recreación, con construcciones de hasta 12 metros, que deberán ocupar un 35% del suelo, mientras que los 65% restantes será para espacio público parquizado; y un helipuerto.

En rigor, sobre el espacio de Costa Salguero ya rige una normativa, aprobada en diciembre del 2019, que permite la venta del predio luego de la finalización de la concesión, que comenzó en la década de los 90.

No obstante, las autoridades porteñas impulsaron ahora la ampliación de los usos permitidos del suelo para generar allí las nuevas construcciones que servirán para completar la franja lineal que va paralela a la Costanera norte, donde se extiende el denominado "Distrito Joven".