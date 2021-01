Covid-19: Requisitos y restricciones de ingreso provincia por provincia

Los turistas internacionales que provengan de Chile, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay, personas no residentes de la Ciudad de Buenos Aires que permanezcan al menos un día en la Ciudad y lleguen desde más de 150 km de distancia y personas que residan en la Ciudad y reingresen luego de permanecer más de 4 días a más de 150 km de distancia, se requiere completar una declaración jurada online y realizar un test al arribo a la Ciudad.

Si llegás por vía aérea deberán realizar un test al arribo en Ezeiza. No requiere turno previo. Si llegás en micro, deberán realizar un test al arribo a terminal Dellepiane. No requiere turno previo. Si llegás en vehículo particular u otros medios, deberás realizar el test dentro de las 72 horas en cualquiera de los puntos de testeo habilitados. Es necesario solicitar turno online con anticipación a la llegada, para coordinar el día de arribo a la Ciudad con el turno de testeo. (Ver los centros de testeo).