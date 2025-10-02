Crimen de Thiago Correa: el fiscal pidió prorrogar la investigación luego de varias pericias

Carla Ocampo, defensa del niño asesinado, cuestiona que el oficial siga libre. Para repeler un robo disparó 11 veces en una avenida. Piden elevar la causa a juicio.

Thiago Correa tenía 7 años cuando una bala perdida en una balacera terminó con su vida

El fiscal Diego Rulli pidió este jueves prorrogar la investigación a cargo de la investigación de la muerte de Thiago Correa Medina , el niño de 7 años que fue asesinado durante una balacera realizada por un policía para repeler un asalto en su contra .

Carla Ocampo, una de las abogadas que representa a la familia de Medina , contó que se realizó un peritaje sobre la ropa incautada a los delincuentes en la escena del hecho. Ahora, están siendo juzgados en otra causa vinculada al intento de robo contra el oficial Facundo Aguilar Fajardo.

Según precisó Ocampo, que integra la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, “el análisis estableció que las perforaciones encontradas en las prendas correspondían a orificios de entrada y salida de proyectiles, salvo en un caso que no pudo ser corroborado”.

Además, remarcó que el estudio demuestra que uno de los asaltantes recibió “una cantidad considerable de disparos por la espalda ”, lo que indicaría que “no existía un peligro real” para que el joven oficial de 21 años continuara efectuando disparos.

Durante la etapa de instrucciónse incorporó un peritaje dinámico solicitado por la defensa, que intentaba probar que la víctima había sido alcanzada por una bala que “ r ebotó en una superficie antes de impactar ”. Sin embargo, los fiscales e investigadores pidieron más tiempo para una resolución.

“Eso no puede probarse porque el proyectil no quedó alojado en el cuerpo de Thiago: entró y salió”, sostuvo la abogada, quien agregó que se buscaba chequear la letalidad del disparo.

El policía Aguilar Fajardo permanece en libertad

Actualmente, Aguilar Fajardo permanece en libertad, imputado por “homicidio culposo”, tras la decisión del juez de Garantías de La Matanza, Roberto Ochipinti, quien modificó la carátula del expediente.

“La fiscalía había pedido la prisión preventiva cuando el agente estaba detenido, pero la defensa se opuso y el juez entendió que no se trataba de un homicidio agravado, sino de un hecho cometido con negligencia y en cumplimiento de un deber de cuidado”, explicó la abogada.

No obstante, la abogada de la familia Correa cuestionó la determinación y calificó como una “indiferencia criminal”, al subrayar que el policía efectuó 11 disparos en plena avenida transitada. “Al padre y a la víctima los auxilió un automovilista que pasaba y los trasladó al hospital”, apuntó.

La representante legal reiteró que Aguilar Fajardo “no estaba arrojando piedras, sino disparando balas” y recalcó que, aun siendo un recién egresado de la fuerza, “se trata de un profesional”.

Pese a la libertad de Fajardo, la abogada adelantó que la fiscalía pedirá la elevación a juicio por el homicidio agravado de Thiago Correa Medina, y anticipó que “probablemente se realice un debate ante jurados populares”.