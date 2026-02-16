En qué barrios de Gran Buenos Aires se consigue la mayor rentabilidad de alquileres + Seguir en









En Gran Buenos Aires oeste-sur hoy se necesitan 15,1 años de alquiler para repagar la inversión inicial de compra, un 11% menos que hace un año.

La demanda de alquileres en GBA sigue firme. Pexels

La rentabilidad de los alquileres en el Gran Buenos Aires muestra señales de recuperación, especialmente en el corredor oeste-sur, donde la relación entre alquiler y precio de venta se ubica por encima de la zona norte.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el GBA oeste-sur, la relación alquiler/precio alcanza el 6,61% anual. En términos prácticos, hoy se necesitan 15,1 años de alquiler para repagar la inversión inicial de compra, un 11% menos que hace un año, según un análisis de Zonaprop. Esto evidencia una mejora en los retornos en un contexto de recomposición de valores y mayor dinamismo del mercado locativo.

Dentro de esa zona, el liderazgo en rentabilidad lo tiene Gregorio de Laferrere, con un retorno bruto del 9,8%. Le siguen Paso del Rey, con 8,9%, y Rafael Calzada, con 8,6%. Se trata de barrios donde el precio de entrada es más bajo y la demanda de alquiler se mantiene firme, lo que potencia la ecuación para el inversor.

En el otro extremo aparecen Don Bosco (4,1%), Adrogué (4,7%) y Lomas de Zamora (4,9%), donde los valores de venta más elevados comprimen la tasa de retorno.

Cómo es la rentabilidad de los alquileres en Gran Buenos Aires norte En el GBA norte, en tanto, la relación alquiler/precio se ubica en 5,49% anual. Allí se requieren 18,2 años de alquiler para recuperar la inversión, un 12% menos que un año atrás. Si bien la rentabilidad promedio es menor que en el oeste-sur, también muestra una mejora interanual.

El barrio con mayor retorno es Presidente Derqui, con 8,7% bruto. El podio se completa con Don Torcuato (8,5%) y Villa Maipú (8,3%). En contrapartida, los menores niveles de rentabilidad se observan en Vicente López (3,7%), Del Viso (4%) y Nordelta (4,2%), zonas donde el alto valor del metro cuadrado reduce el retorno. Cuánto cuesta comprar en cada zona En el GBA oeste-sur, el valor de venta subió 0,2% en enero y el metro cuadrado se ubica en u$s1.642, con un incremento acumulado del 2,1% en los últimos doce meses. Un departamento de dos ambientes tiene un precio promedio de u$s83.442, mientras que uno de tres ambientes alcanza los u$117.126. El barrio más caro es Tristán Suárez, con un precio medio de u$s2.779 por metro cuadrado. Le siguen Villa Udaondo (u$s2.640/m2) y Don Bosco (u$s2.513/m2). En el GBA norte, el precio medio del metro cuadrado se mantiene estable en u$s2.368 y acumula una suba interanual del 6,6%. Un departamento de dos ambientes cotiza en promedio a u$s116.367 y uno de tres ambientes a u$s177.055. El ranking de valores lo encabeza La Lucila, con u$s3.818/m2. Completan el podio Vicente López (u$s3.541/m2) y Olivos (u$s3.148/m2).