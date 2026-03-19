Cuál es el trámite que me falta hacer si no recibí la Ayuda Escolar Anual 2026 en marzo

La guía completa para reclamar la Ayuda Escolar Anual, si todavía no se acreditó en tu cuenta.

La Ayuda Escolar Anual se abona una vez por año.

La Ayuda Escolar Anual 2026 de ANSES comenzó a pagarse en marzo, pero no todos los beneficiarios recibieron el dinero en sus cuentas . El monto asciende a $85.000 por cada hijo , pero su acreditación depende de un trámite obligatorio : la presentación del Certificado Escolar .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Si el pago no llegó, lo más probable es que falte completar este requisito o que el documento esté en proceso de validación. ANSES aclaró que, sin este paso, el beneficio no se libera , incluso si el titular cumple con los demás requisitos.

El monto de la Ayuda Escolar Anual 2026 es de $85.000 por hijo , un pago único que se acredita una vez al año. Este beneficio busca acompañar a las familias con los gastos del inicio del ciclo lectivo, como útiles, indumentaria y materiales escolares.

El dinero se deposita en la misma cuenta donde los titulares cobran habitualmente sus asignaciones, ya sea la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las Asignaciones Familiares del SUAF .

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) .

Beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

El beneficio alcanza a niños, niñas y adolescentes desde los 45 días hasta los 17 años inclusive, mientras que no existe límite de edad para hijos con discapacidad, siempre que asistan a establecimientos educativos oficiales (públicos o privados) o reciban apoyo de maestros particulares.

No recibí el pago en marzo 2026: ¿qué trámite me falta?

Ayuda Escolar Imagen: Freepik

Si el pago de la Ayuda Escolar Anual no llegó en marzo, la causa principal es la falta de presentación del Certificado Escolar. Este documento debe completarse y cargarse anualmente en la plataforma Mi ANSES, y su plazo para el ciclo 2026 venció el 31 de diciembre de 2025.

Pasos para regularizar el trámite:

Ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dirigirse a la sección "Hijos" .

Seleccionar la opción "Presentar certificado escolar" .

Generar el formulario y llevarlo a la escuela para que lo completen y firmen.

Subir el certificado firmado a la plataforma, ya sea desde el celular o la computadora.

¿Qué pasa si el certificado ya está presentado pero no se cobró?

Verificar el estado del trámite en Mi ANSES para confirmar si el documento fue validado.

Si el certificado fue rechazado por falta de firmas o datos incompletos, debe corregirse y volverse a cargar .

ANSES acredita el pago 60 días después de que el certificado sea aprobado, por lo que el dinero podría llegar en abril o mayo.

¿Qué ocurre si no se presenta el certificado a tiempo?

Quienes no completaron el trámite antes del 31 de diciembre de 2025, aún pueden hacerlo durante 2026. Pero el cobro se acreditará una vez que ANSES valide la información. El beneficio no se pierde, pero el pago no será automático en marzo.

utiles escolares.jpg

La Ayuda Escolar Anual no se acredita de forma automática: requiere la presentación del Certificado Escolar dentro de los plazos establecidos. Si el pago no llegó en marzo, lo primero que hay que hacer es verificar si el certificado está cargado y validado en Mi ANSES. En caso contrario, completar el trámite lo antes posible para evitar demoras adicionales.

Para más información, los beneficiarios pueden consultar el sitio oficial de ANSES o comunicarse con los canales de atención del organismo.