La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comunicó un importante cambio en el calendario de pagos para sus prestaciones. Esto se debe a que el próximo viernes 15 de agosto será considerado día no laborable con fines turísticos en Argentina, por lo que ese día no se harán depósitos.
Cuándo cobro ANSES: cuáles son los pagos que se adelantaron y cuáles se atrasaron por el feriado del 15 de agosto 2025
El organismo confirmó un cambio crucial en las fechas de cobro de este mes, lo que afecta a todas las prestaciones.
Cuánto aumentarán las jubilaciones de ANSES en septiembre 2025
ANSES: así quedan los montos de las Asignaciones Familiares para septiembre 2025 con el nuevo aumento
Los montos de ANSES llegarán a sus beneficiarios con un 1,62% de aumento. Esto se debe a que se agregará el porcentaje de inflación registrado en junio, como bien fue estipulado en el Decreto de Movilidad Jubilatoria el año pasado.
Monto de las prestaciones de ANSES en agosto 2025
Con el aumento mensual, los cobros de las prestaciones del organismo quedarán de la siguiente manera:
Jubilaciones y Pensiones
- Jubilación Mínima: $314.305.37
- Jubilación Máxima: $2.114.977,59
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $251.444,30
- Pensión No Contributiva: $220.013,76
Además, aquellos jubilados que cobren montos menores a $384.305,37 recibirán el bono previsional de ANSES, que tiene un valor de $70.000. Con este, los cobros totales de agosto serán:
- Jubilación Mínima: $384.305,37
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $321.444,30
- Pensión No Contributiva: $290.013,76
Asignaciones Familiares
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $112.942
- AUH con Discapacidad: $367.757
- Asignación Familiar por Hijo: $56.475
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $183.885
Calendario de pagos de ANSES de agosto 2025
Debido a la modificación por el feriado, estas son las próximas fechas de cobro de ANSES, según el último número del DNI de cada titular:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 5: 14 de agosto
- Documentos terminados en 6: 18 de agosto
- Documentos terminados en 7: 19 de agosto
- Documentos terminados en 8: 20 de agosto
- Documentos terminados en 9: 21 de agosto
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 0 y 1: 22 de agosto
- Documentos terminados en 2 y 3: 25 de agosto
- Documentos terminados en 4 y 5: 26 de agosto
- Documentos terminados en 6 y 7: 27 de agosto
- Documentos terminados en 8 y 9: 28 de agosto
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
- Documentos terminados en 4: 14 de agosto
- Documentos terminados en 5: 18 de agosto
- Documentos terminados en 6: 19 de agosto
- Documentos terminados en 7: 20 de agosto
- Documentos terminados en 8: 21 de agosto
- Documentos terminados en 9: 22 de agosto
Asignación Por Embarazo
- Documentos terminados en 3: 14 de agosto
- Documentos terminados en 4: 18 de agosto
- Documentos terminados en 5: 19 de agosto
- Documentos terminados en 6: 20 de agosto
- Documentos terminados en 7: 21 de agosto
- Documentos terminados en 8: 22 de agosto
- Documentos terminados en 9: 25 de agosto
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
- Documentos terminados en 6 y 7: 14 de agosto
- Documentos terminados en 8 y 9: 18 de agosto
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
- Todos los documentos Primera Quincena: 11 de agosto al 10 de septiembre
- Todos los documentos Segunda Quincena: 22 de agosto al 10 de septiembre
Pensiones No Contributivas
- Documentos terminados en 8 y 9: 14 de agosto
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de DNI: 8 de agosto al 10 de septiembre
Desempleo Plan 1
- Documentos terminados en 0 y 1: 22 de agosto
- Documentos terminados en 2 y 3: 25 de agosto
- Documentos terminados en 4 y 5: 26 de agosto
- Documentos terminados en 6 y 7: 27 de agosto
- Documentos terminados en 8 y 9: 28 de agosto
