Cuándo es el próximo feriado en Argentina y qué día cae

El Jueves Santo (28 de marzo), si bien no es feriado, es un día no laborable, en el que las escuelas cierran y los empleadores deciden si conceder o no el descanso a cada trabajador. El viernes 29, en tanto, será feriado por Viernes Santo. Luego, tendremos sábado 30 y domingo 31, y, posteriormente, el lunes 1 de abril (feriado con fines turísticos), y el martes 2 (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas).