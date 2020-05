Susana viajó a Montevideo en medio de la cuarentena

Lo hizo a bordo de una aeronave privada Lear Jet 60 de la firma Baires Fly. Según consignaron autoridades aeronáuticas al canal TN, el vuelo "estaba en condiciones y cumplía los requisitos de seguridad".

"Pedí permiso porque sino no te dejan entrar ni salir", aclaró Giménez en diálogo con el canal TN. "El permiso fue como residencia, porque tengo personal a quien pagarle, tengo perros, animales, y estaba preocupada. Además, después de 60 días sola, tenía derecho a venir acá. Pero pedí permiso. Llené más papeles que si hubiera ido a Rusia en el comunismo".

"Llamé al consulado. Me dijeron cómo era. Yo tengo residencia. Ahora tengo que estar 14 días encerrada como cuando viajas a otros país ahora. Y acá estoy, feliz", contó.

Con respecto a una posible nueva extensión de la cuarentena, se refirió al principal problema que atraviesa el país respecto a la cifra de casos: los brotes en los asentamientos populares. "Ahí está el drama. Deberían haber cerrado todo. Cuando escuché sobre la muerte de Ramona pensé eso. Pero también es gente que trabaja y que tiene que salir. Es una cuestión de que si no trabajan no comen, es entendible", dijo, y agregó: "Cómo no van a tener agua, estamos en el siglo XXI".

Asimsimo, en plena entrevista televisiva con la actriz, los conductores del canal difundieron la cifra diaria de casos: 600 contagios nuevos y 19 muertos en el día. "Es terrible, cómo puede ser", dijo Giménez cuando el periodista le consultó su parecer, y agregó: "¿De dónde vienen? ¿De la villa 31?", preguntó.

"Lo único que se me ocurre es rezar. Me rompe el corazón. Pero hay que decir también que la gente se salva. La gente está muy asustada", dijo y cerró: "Es un año espantoso".