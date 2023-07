Cuatro detenidos por clonar tarjetas de crédito y débito para vaciar cuentas bancarias en zona sur

Las cámaras de seguridad, claves para dar con los clonadores de tarjetas de crédito y débito

Tras relevar todas las cámaras de seguridad, tanto municipales como privadas y de bancos, se obtuvieron las fisonomías de los investigados y se identificaron los vehículos en los que se desplazaban, por lo que se iniciaron tareas de seguimiento hasta obtener las pruebas suficientes para pedir las detenciones.

Al ser identificados cuatro sospechosos, todos relacionados entre sí, fueron allanados sus domicilios y quedaron detenidos.

reintegros-tarjetas-afip.jpg

En los allanamientos, realizados en el partido de Quilmes, se secuestraron varios elementos informáticos con los que se presumen realizaban la copia de tarjetas, como así también prendas de ropa con las que quedaron filmados en cajeros automáticos, 21 teléfonos celulares, cinco notebooks, una tablet, una computadora All In One, dos discos rígidos, un posnet inalámbrico y una suma en efectivo cercana a los 403.000 pesos, entre otros elementos.

Los delincuentes esperan por la declaración indagatoria

Los detenidos son de nacionalidad argentina y venezolana, y quedaron alojados en la sede de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes a disposición del fiscal Ichazo para su declaración indagatoria.

Las fuentes agregaron que al margen de los hechos que se les imputa en Berazategui, los mismos imputados ahora están siendo investigados por una serie de estafas del mismo tipo ocurridas en los partidos de La Plata, Quilmes, Florencio Varela, Almirante Brown, Lomas de Zamora y Avellaneda.