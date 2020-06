Violó la cuarentena para ir un cumpleaños y se justificó en un video

Además, según informó el portal 0221, la candidata a consejera escolar suplente por la lista de Cambiemos, publicó una foto donde se ven 13 personas y agregó: “Hoy llevé a mi hija al cumpleaños de su hermanita, invitadas por sus papás, la pasamos hermoso. Volvimos, me abrazó y me dijo te amo. En poco más de un mes cumple 15 años, en plena cuarentena, y sospecho que sera de los mejores cumpleaños de su vida. ¡Ella es feliz y yo también!".”

A raíz de las acusaciones y críticas que recibió, Pereyra decidió publicar un video donde justifica su salida y señaló que fue "víctima de un escrache tremendo” y agregó que el lunes llevó a su hija a un cumpleaños, “después de ochenta y pico de días encerrada, éramos 13 personas, todas completamente sanas. Fuimos y vinimos en auto, sin contacto con nadie y teniendo toda la precaución del mundo”.

Berisso Valeria Pereyra justificó su accionar mediante un video. Video: MinutoUno

También remarcó: “Subieron fotos, me trajeron un problema familiar grande, porque hubo gente que se enojó. Yo lo quise compartir porque habíamos pasado un rato hermoso y mi hija estaba súper feliz. Me emocioné y lo quise compartir en las redes sociales como hago con gran parte de mi vida”.

Por último agregó que no es anti cuarentena y que “vemos que el Presidente y el Gobernador se pasean por todo el país sin usar barbijo, sacándose selfies con todos sus votantes y acá el problema es que, yo no los voté, soy oposición, y soy una oposición que no se calla”.

La ex candidata se reconoce como simpatizante de Juntos por el Cambio y en su twitter se describe como “Anti K, provida y macrista”.

Twitter Perfil de Valeria Pereyra. Foto: Twitter

Por su Parte, el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi señaló en diálogo con C5N que la policía ya inició una causa penal con Pereyra. Además señaló que “es una irresponsabildiad terrible, los vecinos no entienden que no se pueden juntar”.

También detalló que la causa ya se encuentra en el juzgado federal y que el juez determinará cómo proseguir.

En Berisso se registraron más de 80 casos de coronavirus.