De repartidor de pizza a trader y empresario: conocé la historia de Fernando Pérez Algaba

"Me empezó yendo muy bien. Empecé invirtiendo USD $100.000 y me llevé el 100% de las ganancias en 4 días haciendo un total de USD $200.000. Luego de eso me desarrollé en la parte de índices, divisas y todo eso. Al principio empecé operando con poco estudio pero no tuve buenos resultados, luego armé una oficina con 25 traders y ahí me di cuenta que yo no era el problema sino que los traders en general tienen un inconveniente que es el tema de la psicología a la hora de trabajar. Empecé a trabajar la psicología en el trading para poder llegar a la raíz de ese problema que sufren los que empiezan a operar en este tipo de negocios".

"Comencé a trabajar a los 14 años, me inicié con una bicicleta y una caja y empecé a vender sanguches en las remiseras, dos años después de eso fui repartidor de pizzas con una motito, luego trabajé en los comercios de la zona del barrio donde vivía, ya sea de heladero, en todo tipo de restaurantes y pizzerías. Después de ahí pasé a un taller de motos, hacía encendidos electrónicos ", dijo Algaba. "A los 17 años me emancipé y me fui a Bariloche a vender viajes de egresados para los colegios ya que en ese momento me consideraron buen vendedor. Fui a Bariloche prácticamente sin conocer la ciudad y me quedé unos años. Volví con plata y compré una moto, una CBR 200 en ese momento para revenderla. Hice esto un par de veces y ahí me inicié en el negocio de la compra-venta de automóviles".

Fernando a sus 24 años ya tenía un galpón con varios autos, motos de agua y en ese momento comenzó a financiar autos para comprarlos y venderlos de la misma manera, sacando una rentabilidad en el medio.

"Viajaba mucho a Paraguay para comprar ruedas, era mucho más barato que en Argentina. Esto me permitía remodelar los autos y revenderlos a un mejor precio", dijo Algaba. "He tenido negocios de todo tipo en mi carrera como emprendedor: Boliches, pancherías, financieras, etc".

En conclusión, la historia de Fernando Perez Algaba es un ejemplo de cómo la experiencia, las habilidades y la ramificación en negocios hacen que de un sector puede transferirse a otro para encontrar nuevas oportunidades de éxito empresarial. Con su enfoque en la excelencia y la satisfacción del cliente, Algaba ha creado compañías sólidas y en crecimiento que ofrece una experiencia de lujo para sus clientes.