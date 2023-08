Decretan un nuevo feriado el lunes 14 de agosto: ¿por qué se conmemora?

El próximo 14 de agosto será día no laborable para un sector de Argentina. En este caso, no se trata de un feriado nacional, sino para una localidad en particular. La fecha se debe al aniversario fundacional de Bartolomé Bavio de Magdalena, en provincia de Buenos Aires. Por este motivo, en este sitio se decretó el asueto el día posterior a las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo 13 de agosto, por lo que algunas personas disfrutarán de un fin de semana largo XL.