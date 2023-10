Denuncian ilegalidad de una app de viajes en tribunales de todo el país

Los remiseros aclaran que no están en contra de UBER, sino en contra de que no paguen impuestos.

“No queremos que UBER se vaya, solo queremos que pague impuestos. Si paga impuestos, nosotros vamos a ser los primeros en acompañar su gestión. Ahora, si no paga impuestos, vamos a ser los primeros en ir a la Justicia, como estamos yendo ahora, para que cumplan con los requisitos, habiliten una agencia de remis, tengan convenio colectivo de trabajo y que sus trabajadores estén registrados y sus autos habilitados”, agregó el dirigente gremial.

Según indicaron desde Farem, además de continuar con las causas penales radicadas en los tribunales de Comodoro Py , en particular en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, donde se solicitará la citación de Labaqui, también avanzará con nuevas presentaciones en otras provincias.

Los remiseros anunciaron que se presentarán en los próximos días en los Departamentos Judiciales de la Provincia de Buenos Aires, San Juan, Formosa, La Rioja y Corrientes, donde aseguran que UBER opera sin permisos legales. En paralelo, se tramitan expedientes administrativos ante los órganos de control, como AFIP, la Superintendencia de Seguros y ENACOM.

“Esta empresa, sin radicación ni tributo en Argentina y lejos de la legalidad de nuestro ordenamiento, intenta ingresar para destruir las economías regionales y vulnerar la seguridad de los vecinos”, advirtieron los choferes.

Poli recordó que al no tener CUIT, Uber presta un servicio ilegal. “Labaqui habla como si fuera la persona más importante de Argentina. Dice todas las bondades de la empresa UBER y resulta que no tienen CUIT en el país, así que muchas bondades no puede ofrecer, ya que es ilegal”, sostuvo el sindicalista remisero.

Tras ratificar que no están en contra de UBER, sino en contra de que no paguen impuestos, Poli agregó que los remiseros “no podemos ir a cualquier parte del planeta y poner una agencia de remis sin pagar”, pero ellos con una aplicación "hacen viajes como si fuesen una agencia de remis", pero “no están inscriptos y no pagan impuestos”.