La policía bonaerense encontró restos humanos durante los rastrillajes por la desaparición de Morena, Brenda y Lara. Hay cuatro detenidos.

La Policía bonaerense confirmó el hallazgo de tres cuerpos descuartizados y enterrados dentro de una bolsa en el patio de una vivienda en Florencio Varela, en el marco de los allanamientos por la desaparición de Morena Verri (21), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). Las familias fueron convocadas para reconocer los cuerpos.

Las tareas comenzaron tras detectar restos de sangre en una vivienda ubicada en la intersección de Chañar y Jachal. Peritos de la Policía Científica realizan pericias para identificar los restos y determinar su vinculación con la investigación. La principal hipótesis sostiene que Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez estuvieron por última vez con vida en ese lugar.

Se trata de dos viviendas diferentes : en una se encontraron restos de sangre que según informaron, intentaron borrar con lavandina,y en la otra se localizaron los cuerpos.

El video de las chicas subiendo a la camioneta que luego apareció incendiada.

Además, se conoció un video que muestra a las jóvenes subiendo a la camioneta blanca en la que fueron vistas por última vez. Horas antes, la policía había dado con el mismo vehículo incendiado y con la patente adulterada , lo que permitió a los investigadores reforzar las pistas sobre su recorrido y su posible vinculación con la desaparición.

Allanamientos en el conurbano

Además de la vivienda principal, se realizaron allanamientos en los barrios Santa Rosa y Mayol. Una detenida declaró: "Me mandé una cagada"

Según confirmaron fuentes oficiales, la última ubicación registrada de los teléfonos celulares de las chicas coincide con la zona de Florencio Varela. La causa continúa bajo total hermetismo mientras la investigación avanza.

Morena Verri y Brenda del Castillo, primas de 20 años, junto a su amiga Lara Morena Gutiérrez, de 15, fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre por la noche en la rotonda de La Tablada, frente a la estación YPF ubicada en Camino de Cintura y Avenida Crovara. Poco después, los celulares de las tres dejaron de emitir señal.

