Descanso sorpresivo: octubre termina con un fin de semana largo para miles de argentinos

Octubre guarda un descanso inesperado gracias a los feriados locales que permiten extender el fin de semana y recargar energías antes de noviembre.

Un feriado poco conocido transforma el cierre de octubre en una oportunidad ideal para desconectar y aprovechar un fin de semana largo inesperado. Pixabay

Aunque muchos ya tacharon del calendario los feriados de octubre, el mes guarda una sorpresa para ciertos rincones de Buenos Aires. En medio del ritmo acelerado, algunos habitantes podrán disfrutar de un descanso inesperado justo antes de que comience noviembre.

Este cierre de mes viene con recompensa para quienes viven en un partido de la provincia de Buenos Aires. El 31 de octubre no será un viernes cualquiera: este distrito celebra su aniversario fundacional y eso lo convierte en un feriado local clave para planear un fin de semana largo.

Feriados con calor.jpeg Los feriados locales también cuentan: Benito Juárez cierra octubre con un día libre que convierte el viernes en excusa perfecta para descansar más. Freepik Por qué es feriado el 31 de octubre de 2025 El partido de Benito Juárez, ubicado en la provincia de Buenos Aires, conmemora cada 31 de octubre su fecha fundacional. Por esta razón, se establece como feriado local, lo que implica que las escuelas, dependencias municipales y buena parte de los comercios interrumpen su actividad.

Este tipo de feriados no aplican a nivel nacional, pero impactan directamente en la vida cotidiana de quienes viven en esos territorios. En este caso, cae viernes, lo que habilita un fin de semana extralargo ideal para una escapada o descanso extendido.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

