Descarrilamiento del tren Sarmiento en Liniers: qué dice la pericia del maquinista y cómo sigue su situación judicial

El hombre fue sometido a una serie de análisis. El accidente dejó con demoras los servicios ferroviarios.

El maquinista del tren de la línea Sarmiento que descarriló el martes en el barrio porteño de Liniers fue sometido a análisis de alcohol y drogas , los cuales dieron resultado negativo , según confirmaron fuentes judiciales. Los peritos también descartaron, de manera preliminar, la existencia de falla humana .

Los exámenes toxicológicos fueron ordenados por el juez federal Julián Ercolini , quien además solicitó los registros de audio, video y modulaciones previos y posteriores al incidente, junto con la información correspondiente a la actividad de los señaleros .

Estos trabajadores también fueron sometidos a controles y los resultados arrojaron negativo para alcohol y drogas .

Los peritos determinaron que el sistema ferroviario cuenta con cerrojo y traba de palanca , un mecanismo que impide su manipulación mientras un tren se encuentra circulando por la vía.

En este caso, casi toda la formación pasó sin inconvenientes y solo los últimos vagones se descalzaron , lo que refuerza la hipótesis de una falla técnica .

En el lugar, los investigadores hallaron la caja de control del cambio de vías cerrada con candado y sin señales de haber sido forzada. Justamente, el descarrilamiento de tres vagones ocurrió en el punto donde se produce el desvío de la traza ferroviaria.

El descarrilamiento del tren Sarmiento con 20 heridos y un detenido

tren sarmiento El descarrilamiento del tren. X: @HombreGris_OK

El accidente se registró el martes a las 15:43, a la altura de Timoteo Gordillo y Rivadavia, cuando el tren se desvió bruscamente de su recorrido habitual en pleno cambio de vía. El hecho dejó 20 personas heridas y fue captado por un video que muestra el momento exacto en que la formación se descarrila, por causas que todavía se investigan.

Además, la Policía Federal detuvo a un pasajero acusado de daño agravado por destrozar un monitor en la estación, en medio de los reclamos y la tensión provocados por la interrupción del servicio.

Desde Trenes Argentinos confirmaron que el incidente “se produjo en un cambio de vías” y destacaron que el motorman “frenó a tiempo siguiendo el protocolo de seguridad operacional”. Según la empresa, la señal ferroviaria estaba en rojo y se apagó después del impacto.

Por su parte, el secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, Rubén “Pollo” Sobrero, afirmó que el descarrilamiento se originó por “una falla técnica, no humana”. El dirigente explicó que el sistema “es semiautomático y el cambio de vía no puede abrirse manualmente”, y recordó que el mecanismo “fue instalado una semana antes del accidente”.

Las pericias continuarán en los próximos días, mientras los investigadores buscan determinar si hubo una falla en el sistema de señalización o en la infraestructura del cambio de vías, factores que habrían derivado en el descarrilamiento del tren Sarmiento.