Descartaron caso de viruela del mono en el buque varado en Santa Fe

La directora de Promoción y Prevención de la Salud, Analía Chumpitaz, explicó que el caso del barco era "sospechoso" por lo que la tripulación no puede bajar hasta que se defina si es un caso confirmado o no. Además, señaló: "Se hizo un control de todos los tripulantes y una sola persona tenía signos compatibles". De ser positivo, los pasajeros quedarán en cuarentena y no podrán descender del buque.