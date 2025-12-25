La provincia de Buenos Aires definió el calendario escolar 2026: cuándo comenzarán las clases + Seguir en









El cronograma oficial garantiza 190 días de clases, fija el receso invernal del 20 al 31 de julio y establece distintas fechas de inicio y cierre según el nivel educativo.

Se garantizan 190 días de clase Red Libertad

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó el Calendario Escolar 2026, que establece el inicio de clases el 2 de marzo para la mayoría de los niveles y modalidades educativas. La medida fue aprobada por unanimidad por la Dirección General de Cultura y Educación y apunta a garantizar previsibilidad y continuidad pedagógica en todo el sistema educativo bonaerense.

Según el cronograma difundido por el Ministerio de Educación provincial, el calendario asegura un total de 190 días de clases y fue diseñado con el objetivo de facilitar la planificación anticipada de estudiantes, familias, docentes y equipos de gestión.

De acuerdo con el detalle oficial, la educación inicial, primaria y secundaria comenzará el 2 de marzo de 2026, al igual que la educación técnica y agraria, la educación especial, las secundarias especializadas en arte, los equipos de orientación escolar, la educación artística, los centros de educación física, la modalidad de jóvenes y adultos, y los servicios de psicología comunitaria y pedagogía social.

En el caso de la Educación de Formación Profesional, el inicio de clases está previsto para el 9 de marzo, mientras que la Educación Superior —que incluye la formación docente inicial, técnica y artística— comenzará el 16 de marzo de 2026.

El calendario establece un receso invernal unificado para todos los niveles y modalidades, que se extenderá del 20 al 31 de julio. Desde el Ministerio señalaron que la coincidencia en las fechas busca facilitar la organización institucional y familiar en todo el territorio provincial, además de resguardar el bienestar de estudiantes y docentes.

Cuándo cerrará el año lectivo en 2026 En cuanto al cierre del ciclo lectivo, la mayoría de los niveles finalizará las actividades el 22 de diciembre de 2026. Para la Educación de Formación Profesional, el cierre será el 18 de diciembre, mientras que la Educación Superior concluirá el 27 de noviembre. El cronograma contempla además la realización de cinco Jornadas Institucionales a lo largo del año: dos en febrero, una en agosto, una en diciembre y una adicional que será definida por los equipos distritales e institucionales. Estas instancias estarán orientadas a fortalecer el trabajo colectivo, la formación situada y la planificación pedagógica.