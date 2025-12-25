Un lobo marino sorprendió en la costanera de Vicente López durante Navidad + Seguir en









El animal apareció en una zona urbana ajena a su hábitat y motivó un operativo de Prefectura, Defensa Civil y especialistas de la Fundación Temaikèn para garantizar su resguardo.

Investigaciones del CONICET señalan que la presencia de pinnípedos en esta región tiene antecedentes históricos

La mañana del 25 de diciembre trajo una postal inusual a la costanera de Vicente López: un lobo marino fue visto desplazándose por la playa a la altura de la intersección de Urquiza y el Río de la Plata, una zona urbana alejada de su entorno natural.

Vecinos que presenciaron la escena registraron imágenes del animal, que alternaba momentos de descanso en la arena con ingresos al agua, aparentemente desorientado. El avistamiento generó preocupación y derivó en la intervención de la Prefectura Naval Argentina, junto con personal de Defensa Civil municipal.

Según relataron testigos, el lobo marino fue observado desde primeras horas de la mañana. “Descansaba en la playa, se metía al río y volvía a salir”, comentó una vecina que siguió la situación durante varias horas.

Desde el municipio confirmaron que especialistas de la Fundación Temaikèn trabajaron en la zona para asistir al ejemplar. Debido a que el animal regresó al agua, el protocolo indicó esperar a que se acerque nuevamente a la orilla para evaluar su estado y definir el procedimiento adecuado.

Las autoridades recordaron que ante la presencia de mamíferos marinos varados no se debe intentar tocarlos ni devolverlos al agua. Estos animales pueden encontrarse en estado de estrés o shock y, pese a su apariencia tranquila, reaccionar de forma defensiva.

Antecedentes de lobos marinos en la costa bonaerense La aparición de lobos marinos en la costa bonaerense no es un fenómeno inédito. En particular, el lobo marino de dos pelos suele provenir de colonias reproductivas ubicadas en la costa uruguaya, especialmente en la Isla de Lobos, y ocasionalmente se desplaza hacia aguas argentinas de manera aislada. Este episodio se suma a otros registros recientes de fauna marina en el estuario. Durante el año se reportaron varamientos de ballenas en aguas del Río de la Plata, cuyos restos fueron retirados por Prefectura para su disposición final en zonas más profundas. Investigaciones del CONICET señalan que la presencia de pinnípedos en esta región tiene antecedentes históricos y arqueológicos. Estudios científicos documentan varamientos recurrentes, especialmente de ejemplares jóvenes, a lo largo de la costa bonaerense, lo que da cuenta de una relación antigua y persistente entre el Río de la Plata y la fauna marina.

