Detuvieron a Germán Kiczka en Corrientes, el diputado de Misiones acusado por pedofilia

El político, de 44 años, es licenciado en Relaciones Internacionales y es una persona muy cercana al presidente del partido Activar, Pedro Puerta, hijo del ex gobernador Ramón Puerta, quien le permitió incursionar en la política por primera vez en 2021, a través de la agrupación.

Arrestaron en Corrientes al diputado Germán Kiczka: los cargos que le imputan

El legislador del partido Activar, afín a La Libertad Avanza, era buscado por la Justicia luego de ser acusado de posesión y distribución de material de abuso sexual infantil, que se encontró en su computadora personal y pendrive.

El pasado viernes, el juez Penal 4 de Apóstoles, Miguel Ángel Faria había realizado el pedido de captura internacional a Interpol, ya que no descartaba la hipótesis de que tanto el legislador como su hermano Sebastián se hubieran fugado del país a través de un paso fronterizo ilegal.

En los últimos días se conoció un nuevo mensaje en el que se escucha al diputado pidiendo una reserva en un hotel de la ciudad de Iguazú, a pocos kilómetros de la Triple Frontera con Brasil y Paraguay.

Kiczka solicitó a un contacto que le reserve una habitación en el hotel más económico del centro para una escapada, sin preocuparse por los gastos. Esto ocurrió poco antes de que se emitieran órdenes de arresto en su contra.

Patricia Bullrich, tras el arresto de Germán Kiczka: "Estos desviados mentales la van a pagar"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich confirmó la detención de Kiczka y aseguró que "estos desviados mentales la van a pagar".

A través de sus redes sociales, la funcionaria destacó: "Diputado pedófilo adentro. Me lo comunicó el Gobernador de Corrientes, a quien le transmití mis felicitaciones por el excelente trabajo. Estos desviados mentales la van a pagar. No tengan la más mínima duda".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1828975320667426897&partner=&hide_thread=false DIPUTADO PEDÓFILO ADENTRO

Me lo comunicó el Gobernador de Corrientes, a quien le transmití mis felicitaciones por el excelente trabajo.



Estos desviados mentales la van a pagar. No tengan la más mínima duda. https://t.co/ZJQqz8NRtu pic.twitter.com/pUNNobjZLO — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 29, 2024

Caso Germán Kiczka: una investigación internacional, un allanamiento y 600 archivos de abuso y pedofilia

Semanas atrás tomó estado público el caso de Kiczka luego de que agentes especializados en cibercrimen de la Policía realizaron un allanamiento en su casa y secuestraran unos 600 archivos con material de pedofilia, zoofilia con niños y adolescentes e incesto.

El operativo se llevó a cabo en el marco de una investigación internacional que se inició hace dos años a pedido de la embajada de Estados Unidos. La misma está encabezada por la fiscal especializada en delitos informáticos Daniela Dupuy, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Federal (MPF), de CABA y la PFA.

Durante el procedimiento, Kiczka, quien aún ocupaba un lugar en la Legislatura, intentó utilizar sus fueros para impedir que los agentes avancen con su trabajo, pero el juez Farías le informó que estos solo evitan la detención, no los allanamientos judiciales.

Los chats que comprometen a Germán Kiczka y a su hermano vinculados a abuso sexual infantil

Los peritos descubrieron que Germán Kiczka usaba la aplicación eMule para compartir archivos relacionados con abusos. También se encontraron graves mensajes en el celular de Sebastián, en los que confesaba tener una adicción a menores y discutía su interés en niñas de diferentes edades.

“Yo me baje una app para ver nenitas...12 años ...”, escribió Sebastián Kiczka a una de las menores de edad. A lo que la joven respondió: “Vos me pasaste uno una vez y tenia como 7″. E insistió Kiczka: “Quiero la de 14.... No sé cómo, pero siempre zafó”.

Asimismo, el hombre reconoció haber tenido sexo con menores y compartió: “ESTOY CON MI VECINITA. La voy a esperar 3 años más máximo”, a lo que la otra persona le señala: "Calmate, Sebastián, tiene como cinco años la nena”, y Kiczka completó: “Bueno la voy a esperar 5 años.. Ay Dios, me tengo que sacar esa adicción a las menores”.

Kiczka también es conocido por su faceta de "youtuber". El, junto a su hermano, producían videos en un canal llamado "La magia del tío Germán". En el mismo, realizaban trucos y juegos para niños algo que, tras revelarse su conexión con la red de pedofilia, el contenido de estos videos generó horror y repudio en la comunidad.

Días atrás, se conoció que el diputado provincial había estado en la Casa Rosada el 1 de agosto, mientras se lo investigaba por los cargos que hoy se le acusan. En una foto que trascendió a los medios se ve al secretario de Prensa de Presidencia, Eduardo Serenellini, junto con la diputada nacional por Misiones Florencia Klipauka Lewtak, de La Libertad Avanza, quien se encuentra acompañada de sus asesores, uno de ellos Kiczka.