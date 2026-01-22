SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

22 de enero 2026 - 08:43

Detuvieron en Palermo a un hombre que portaba un arma y amenazaba a vecinos

El susodicho caminaba por el barrio de Palermo intimidando a quienes residen en la zona. Finalmente, fue arrestado por la policía de la Ciudad.

El hombre fue reducido a bordo de su vehículo.

El hombre fue reducido a bordo de su vehículo.

TN

Luego de momentos de alta tensión, la policía de la Ciudad detuvo a un hombre que circulaba armado por la calle y amenazando a vecinos del barrio porteño de Palermo. El sospechoso fue reducido a bordo de su auto Ford EcoSport.

El hecho ocurrió en la calle Fitz Roy al 2000. El operativo de reducción fue llevado adelante por el personal policial de la Comisaría Vecinal 14 B.

Informate más

La detención del hombre en Palermo

Noticia en desarrollo.

