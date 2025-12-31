Detuvieron a un policía acusado de matar a Juan Gabriel González en la Villa 20 de Lugano + Seguir en









La detención se llevó a cabo tras una orden de la jueza Laura Bruniard. Quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20, que investiga el caso.

Juan Gabriel González fue asesinado el 25 de diciembre.

Un oficial de la Policía de la Ciudad, identificado como Gastón Miño, fue detenido este miércoles en el partido bonaerense de San Martín, acusado de homicidio agravado por la muerte de Juan Gabriel González, ocurrida durante disturbios en la Villa 20 de Lugano el 25 de diciembre.

Efectivos de la División Investigaciones (DDI) de San Martín llevaron a cabo un allanamiento y donde detuvieron a Miño, quien fue entregado a la Policía Federal y puesto a disposición de la Justicia. El informe preliminar de la autopsia determinó que González falleció a causa de una hemorragia interna y externa, tras recibir lesiones en el tórax y abdomen. Mientras tanto, la Policía de la Ciudad inició un sumario interno y pasado a disponibilidad a otro oficial involucrado en el hecho.

La detención se llevó a cabo tras una orden de la jueza Laura Bruniard, quien analizó el informe de la autopsia (que confirmó que González murió por hemorragia interna y externa tras recibir un disparo de escopeta en el tórax y abdomen) y las imágenes de video que registraron el momento del disparo.

Tras su detención, Miño quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20, que investiga el caso. Se espera que en las próximas horas sea trasladado al complejo de la Policía Federal en la calle Cavia o a la Alcaidía de Madariaga.

Legislatura porteña: el peronismo pide citar al ministro de Seguridad de CABA por los casos de gatillo fácil El asesinato de Juan Gabriel González, vecino de Lugano, y el disparo contra Leonardo Vargas, en Constitución, ambos a manos de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y ante el registro de las cámaras, tuvieron eco en los pasillos de la Legislatura porteña. El bloque peronista de Fuerza Patria Buenos Aires, el más numeroso del recinto, pidió citar al ministro de Seguridad, Horacio Giménez, mientras que la izquierda reclama su interpelación. Esta tarde, familiares de González llevaron a cabo una conferencia de prensa frente al Palacio de la calle Perú, con presencia de legisladores.

El bloque del peronismo, que conduce Claudia Neira, presentó este martes un proyecto de resolución para crear de forma urgente la Comisión de Seguridad y proceder con la citación de Giménez, pero también del Secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro y del Jefe de la Policía de la Ciudad, Comisario General Pablo Luis Kisch para "brindar explicaciones acerca de los hechos de público conocimiento ocurridos los días 25 y 28 de diciembre del corriente año". Es en este sentido, expresaron su "especial preocupación" los hechos. En el caso de González, calificaron la intervención como "irresponsable" y recalcaron que, de acuerdo a los registros audiovisuales, los efectivos actuaron "de forma evidentemente desmedida" contra la víctima, quien "no portaba ningún tipo de arma, propinándole así, en un accionar incomprensible, disparos en el torso que le produjeron la muerte".