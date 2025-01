Día Internacional de The Beatles: ¿por qué se conmemora el 16 de enero?

No obstante, no es la única opinión válida con respecto a la efeméride, algunos fans de la banda británica piensan que el 10 de julio también es importante, porque fue el día que regresaron a Liverpool luego de su recordada gira por los Estados Unidos para rodar la premiere de su película A Hard Day's Night.

Todos los discos de The Beatles

Please, Please Me (1963)

Fue el primer disco de estudio de la banda. Lanzado el 22 de marzo de 1963. Un trabajo que impresionó a la industria musical por ser de los primeros en los que una misma banda de rock compone, canta y toca instrumentos, sin nadie más alrededor.

With The Beatles (1963)

Solo cuatro meses después del lanzamiento de su debut, los Beatles se pusieron manos a la obra con su segundo disco, 'With The Beatles'. De hecho, fue el álbum que desbancó a 'Please Please Me' de lo más alto de las listas, alcanzando el millón de copias vendidas.

A Hard Day's Night (1964)

Tuvo que llegar el tercer disco de los Beatles, 'A Hard Day's Night', para que todas las canciones fueran compuestas originalmente por ellos y firmadas por la dupla Lennon-McCartney, a pesar de que el puño y letra de John estuviera más presente que el de Paul.

Beatles For Sale (1964)

'Beatles For Sale' es el cuarto álbum de la agrupación, un trabajo más maduro en el que John Lennon y Paul McCartney comenzaron a componer de una manera más autobiográfica. En él coquetean con el country y el folk rock, inspirándose por primera vez en el trabajo de su coetáneo Bob Dylan.

Help! (1965)

Siete de las catorce canciones que componen 'Help!' fueron incluidas en la banda sonora de la película de los Beatles del mismo nombre. En este quinto disco de la banda británica está una de las joyas de su discografía: 'Yesterday'

Rubber Soul (1965)

Grabándose en tiempo récord para aprovechar el tirón navideño, los Beatles publicaron 'Rubber Soul' en diciembre de 1965.

Revolver (1966)

Antes de decidir tomarse un pequeño descanso en cuanto a giras para poder experimentar más en el estudio, grabaron Revolver. Con este disco, el grupo de Liverpool perfeccionó sus composiciones y comenzó a tocar nuevos palos en cuanto a sonido.

Magical Mystery Tour (1967)

Otro disco que también fue la banda sonora de una película con su mismo nombre es 'Magical Mystery Tour'. Como datos curiosos por primera vez en la discografía de los Beatles, en este disco se encuentra una canción instrumental sin voz, 'Flying'; y se publicó en estéreo a la vez que en mono, revolucionando la manera de entender el sonido en los años 60.

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967)

La psicodelia continuó in crescendo en la obra de los Beatles con 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band', disco en el que la experimentación estaba más presente que nunca. Gracias a los múltiples viajes que la banda realizaba para inspirarse, en este trabajo encontramos hasta influencias de la música hindú, alejándose del pop rock convencional de la época y extremando su carácter vanguardista.

White Album (1968)

Después de la recargada portada de 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club', su anterior disco, era momento de ser más sobrios. Los chicos se lo tomaron al pie de la letra y publicaron el que se conoce como 'White Album', con una portada cual folio en blanco. Un trabajo más experimental de lo habitual, con géneros como music hall, folk, blues británico, ska, avant-garde y proto-metal.

Abbey Road (1969)

Quizás sea la portada más icónica de los Beatles (y, en consecuencia, la calle de Londres más visitada por los turistas cada año). 'Abbey Road' cuenta con la buenrollera 'Here Comes The Sun', una luminosa y optimista canción que dejaba a un lado los malos rollos que la banda comenzaba a sufrir. Un gustazo de disco para escuchar de principio a fin.

Yellow Submarine (1969)

A pesar de que 'Yellow Submarine' fuera el resultado de una obligación contractual de los Beatles por la que debían lanzar un álbum acompañando a la película de animación, lo cierto es que es difícil imaginarse el legado de la banda sin la presencia de canciones tan icónicas como 'All You Need Is Love'.

Let it Be (1970)

El lanzamiento de 'Let It Be' siempre será recordado por el contexto que lo rodeó: fue el último trabajo publicado por los Beatles antes de que Paul McCartney anunciara su salida del grupo. La canción que da título al álbum es una de las más conocidas por la banda y, además, de la historia de la música. Por todo ello, es un disco muy especial que marcó el final de una era.