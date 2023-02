Monotributo Tech: el proyecto avanza en Diputados

El subdirector de Recaudación General de la AFIP, José Bianchi, intervino en la jornada sosteniendo que "este proyecto trae transparencia en el uso de los fondos. Creemos que con la actualización de este Monotech vamos a obtener pagos electrónicos, mecanismo que lleva a facturar, generando así un efecto secundario hacia otros contribuyentes". Además, destacó las "bondades en cuanto a transparencia en el uso de los fondos" y que "el contribuyente puede cambiar su categoría en cualquier momento del año".

También participó del debate en comisión el subsecretario de Financiamiento, Eduardo Kutner, quien indicó que la iniciativa "no incrementara la fuga de talentos, sino que busca sumarlos; busca que todos los trabajadores no registrados puedan incorporarse al sistema tributario; es compatible con régimen general y monotributo, es una medida que no tiene costo fiscal y es un incentivo para poder adquirir bienes registrables en el país". "Está pensado con el espíritu federal ya que se invita a las provincias a adherir", agregó.

¿En qué consiste el Monotributo Tech?

El proyecto de monotributo tecnológico apunta a ayudar a la retención del talento formado en el país en materia de software y tecnologías asociadas, como los competidores de e-sports a nivel profesional, formalizando además los ingresos en divisa extranjera por servicios exportados. La retención de estos recursos humanos constituye una de las preocupaciones del sector, ya que la demanda de profesionales para esta actividad es global.

Cámara de Diputados Monotributo Tech.jpeg Foto: Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

La medida incluye el beneficio cambiario de no liquidar las divisas y favorece a los pequeños exportadores de servicios basados en el conocimiento/e-gamers. El proyecto del nuevo esquema tributario propone tres categorías de ingresos anuales: hasta US$ 10.000, hasta U$S 20.000 y hasta U$S 30.000. Cada categoría se establece de acuerdo con el tope de ingresos y el monto se corresponde con las categorías establecidas en el Régimen D, F y H.

La propuesta considera que el monotributo es "compatible con el régimen General (que es el inscripto en IVA, Ganancias y Autónomos), con el régimen Simplificado (monotributo) y empleados en relación de dependencia, siempre que la inscripción sea por desarrollar una actividad diferente a la que alcanza el Monotech".

Finalmente, precisa que los monotributistas, además del importe que deban abonar por su categoría, deberán pagar por Monotech el componente impositivo que le corresponden a las categorías más altas del monotributo. Si están categorizados en I, J y K deberán pagar el monto de impuesto integrado correspondiente a cada una de esas categorías.