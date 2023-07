Docentes de Buenos Aires: anunciaron un nuevo paro después de las vacaciones

“31/07 PARO DOCENTE. ASI NO INICIAMOS”, comienza el comunicado emitido por el gremio docente. “ Nuestro salario no alcanza para ganarle a la inflación , y una compañera que sea sostén de hogar se tiene que ver obligada hasta dos o tres turnos para llegar a fin de mes. Eso precariza muchísimo nuestra jornada laboral y además empeora muchísimo el proceso de enseñanza en las aulas”, explicaron.

“La lucha se toma vacaciones. El sindicato kirchnerista convoca a un paro para el primer día hábil después de 15 días de receso de invierno. Parece que el secretario general del gremio que se postula a jefe de gobierno de la Ciudad necesita descansar. El descaro es total. Hacen política a costa de la educación de los chicos y las chicas”, afirmó Acuña.

Cuál es el reclamo de los docentes

El gremio de Adaro, precandidato a jefe de Gobierno porteño por el Frente de Izquierda, en la boleta de Myriam Bregman, exige que haya un aumento salarial del 100% por cargo. Al mismo tiempo, reclaman por la construcción de más escuelas en CABA, con el objetivo de que “no haya más de 30 mil chicos que no tienen su vacante en el nivel inicial”.

“No hay refacción de las aulas y las escuelas, no hay un plan para enviar decenas de libros de literatura para los primeros grados para profundizar el proceso de alfabetización, no se construyen bibliotecas, y no se envía el máximo nivel de tecnología a las escuelas para poder trabajar acorde a los desarrollos de la tecnología”, expresó Federico Puy, Secretario de Prensa de la asociación.

Sobre el bono para docentes porteños que tengan asistencia perfecta, declararon: “Otorgan un bono de $30 mil por cargo a las docentes que nunca se enfermaron, que no tuvieron que cuidar a un hijo o un familiar enfermo, que no se pidieron un día por estudio. Este bono supuestamente es contra las huelgas, pero ningún docente lo podría cobrar ya que todos alguna vez tuvieron que atender necesidades básicas de sus familias. Se ataca el derecho a huelga, se intenta dividir a la docencia, y nosotros continuamos con el plan de lucha".