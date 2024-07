Domingo a puro deporte: la agenda de los argentinos en los Juegos Olímpicos de París 2024

"Divido la competencia en seis bloques y no hago un break en esos 10 tiros, salvo que vea un patrón que no se repita. Durante tiro y tiro no pienso, después de cada serie bajo el rifle, me tomo un vaso de agua y lo único que me repito es 'yo puedo y sé cómo puedo', y 'paso a paso'. Son las únicas dos cosas que me dan calma, porque cuando venís bien también podés perder confianza, se te mete en la cabeza el pensamiento de qué pasa si no vuelvo igual... Con esas palabras sé que hice el trabajo bien y lo puedo continuar de la misma forma", confió en T&C Sports.