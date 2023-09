El ataque de furia y llanto de Pamela Sosa frente a la casa de Lotocki

Pamela Sosa no sólo fue pareja de Lotocki, entre 2006 y 2014, sino que también se convirtió en una víctima de sus procedimientos. “A mí me encontraron granulomas y tengo una diabetes. A mí me pasó, como a todas, que con los estudios me di cuenta de que lo que tenía adentro no es ni siquiera el metacril, sino un polímero mezclado con un aceite. A mí me encontraron aceite, silicona en realidad”, contó en una oportunidad.