Desaparición de Lian: el abogado de la familia aseguró que el niño podría haber sido visto en Bolivia

El letrado Carlos Nayi aseguró que hoy en día la hipotesis que cobra más fuerza es la de que el menor haya sido víctima de trata y se encuentre fuera del país. Hasta el momento, la causa no tiene imputados ni sospechosos.

El abogado de la familia de Lian Flores aseguró que el niño podría haber sido visto en Bolivia.

A un año de la desaparición de Lian Flores, el niño de 3 años visto con vida por última vez en una zona rural de Ballesteros Sud, Córdoba, el abogado de la familia aseguró que la hipótesis de trata de personas es la que hoy cobra más fuerza y sostuvo que el menor podría haber sido visto en Bolivia.

Hasta el momento, la causa no tiene imputados ni sospechosos. Sin embargo, ese escenario podría modificarse en las próximas horas, luego de que el abogado de la familia, Carlos Nayi, revelara que en los últimos días se realizaron procedimientos en Perú y Bolivia, donde se habrían encontrado pistas clave para la investigación.

Por su parte, Elías Flores y Plácida Soraire, padres del niño, mantienen un reclamo constante por su aparición y encabezarán este lunes a las 20.30 una marcha en Ballesteros Sud para pedir justicia.

Qué reveló el abogado de la familia de Lian Flores “Habría datos de que Lian podría haber sido visto en un lugar de Bolivia”, aseguró el letrado Carlos Nayi. En esa línea investigativa, la hipótesis de trata de personas cobró fuerza, aunque aclaró que todavía no hay certezas.

La causa es tramitada en paralelo por la Justicia provincial y federal, que ordenaron el despliegue de nuevos operativos y rastrillajes en la denominada “zona cero”, donde el menor fue visto con vida por última vez.

En diciembre, la Fiscalía de Instrucción de Bell Ville difundió una imagen actualizada de Lian generada con Inteligencia Artificial, con el objetivo de facilitar su reconocimiento en caso de que alguien lo vea. Cómo desapareció Lian Flores De acuerdo con la declaración de sus padres, Elías Flores y Plácida Soraire, el sábado 22 de febrero se acostaron a dormir la siesta y Lian se quedó jugando con sus hermanos. Al despertar, no lo encontraron ni dentro de la casa ni en los alrededores. “No estaba bajo el tractor donde suele jugar, tampoco en el pastizal”, relataron. Ante esa situación, a las 19 horas realizaron la denuncia ante la Policía, tras lo cual se montó un operativo de búsqueda en Ballesteros Sud que se extendió durante varios días.

