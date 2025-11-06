El cometa 3I/ATLAS se despide del Sistema Solar: cuándo y cómo verlo







El cuerpo celeste se hará más brillante y será visible en el norte de EEUU.

El 1 de julio de 2025, el telescopio de sondeo Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS) en Río Hurtado, Chile, financiado por la NASA, detectó al cometa 31/ATLAS.

El cometa 3I/ATLAS podría reaparecer pronto en el firmamento terrestre. Es posible que este cometa sea nuevamente visible para quienes dispongan de telescopios de jardín antes de que se dirija fuera del Sistema Solar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El cuerpo celeste se hará más brillante y será visible en el norte de EEUU a partir de la segunda semana del mes de noviembre, mientras traza una ruta ascendente hacia el polo norte en el firmamento.

El miércoles alcanzó su punto más cercano al Sol y, de acuerdo a la NASA y a la Agencia Espacial Europea (ESA), este jueves llegó a las 1,35 unidades astronómicas, es decir, a 202 millones de kilómetros.

Mientras que, el próximo 19 de diciembre alcanzará su punto más cercano a la Tierra ubicándose a 270 millones de kilómetros. De esta manera, aportará más datos sobre su naturaleza y formación para poder, finalmente, descifrar su origen. Sin embargo, solo podrá ser visto con grandes telescopios. De todos modos, si bien no representa peligro alguno, su presencia generó demasiada curiosidad por los fanáticos.

El cometa 3I/ATLAS y la advertencia espacial de Stephen Hawking Stephen Hawking, científico reconocido que murió en 2018, expresó hace más de diez años una teoría acerca de este tipo de fenómenos que se acercan al Sistema Solar con características desconocidas.

En 2010, durante la serie documental Into the Universe, Stephen Hawking declaró que “si los extraterrestres nos visitan alguna vez, el resultado podría ser similar a cuando Colón llegó a América, lo cual no terminó bien para los nativos americanos”. En relación al 3I/ATLAS, este puede ser un objeto enviado por habitantes de otras civilizaciones que ya no abarquen los elementos necesarios para sobrevivir. Hawking se negaba a que se realicen envíos de información al espacio con coordenadas porque, según explicó el, podrían revelar el estado del Planeta Tierra a otros grupos. Qué es el cometa 31/ATLAS El 1 de julio de 2025, el telescopio de sondeo Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS) en Río Hurtado, Chile, financiado por la NASA, detectó un objeto interestelar de entre 20 y 30 kilómetros: el cometa 3I/ATLAS. El astro fue descubierto a más de 670 millones de kilómetros del Sol, cuando se desplazaba a una velocidad de aproximadamente 61 kilómetros por segundo. El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) participa activamente en el estudio de este objeto, realizando avistajes desde el Observatorio del Teide.