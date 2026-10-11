El comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina por la salud del papa León XIV: qué dice

Los obispos argentinos pidieron por una “pronta y plena recuperación” del Papa. La intervención médica se conoce a pocas semanas del viaje que tiene previsto realizar a la Argentina.

A través de un comunicado publicado este domingo, la Conferencia Episcopal Argentina convocó a los fieles a unirse en una oración especial por la salud del papa León XIV, quien será sometido a una intervención quirúrgica. El mensaje se conoce mientras crecen las expectativas por la visita del pontífice a la Argentina , prevista para noviembre, aunque la evolución de su salud será un factor clave para conocer si se mantiene la agenda.

“Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz en este momento, que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación” , expresó la Iglesia argentina en el comunicado, en el que también invitó a todo el “Pueblo de Dios” a acompañar al Santo Padre con sus oraciones.

En el mensaje, la Iglesia argentina también destacó la actitud con la que León XIV se refirió a su situación durante el Ángelus. “La serenidad y la confianza con que el Santo Padre se refirió a este momento nos reconfortan y nos animan a permanecer espiritualmente unidos a él”, señaló el organismo, que llamó a acompañarlo con “afecto, cercanía y oración”.

Por último, la Conferencia Episcopal encomendó al Pontífice al “cuidado maternal de la Virgen María” y renovó su llamado a permanecer unidos espiritualmente durante este momento. El pronunciamiento se conoce en medio de la expectativa por la evolución de la salud de León XIV y a pocas semanas de la visita a la Argentina prevista para noviembre, cuya realización dependerá de la evolución médica y de eventuales comunicaciones oficiales sobre su agenda.

La Conferencia Episcopal Argentina invita a todo el Pueblo de Dios a unirse en una oración especial por el Papa León XIV, ante la intervención quirúrgica a la que será sometido. Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz en este momento, que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación.

La serenidad y la confianza con que el Santo Padre se refirió a este momento durante el Ángelus de hoy nos reconfortan y nos animan a permanecer espiritualmente unidos a él, como nos lo ha pedido, acompañándolo con nuestro afecto, cercanía y oración, y confiándolo especialmente al cuidado maternal de la Virgen María.

El anuncio del papa León XIV de la operación de nódulo en el pulmón

El pontífice dio a conocer su situación médica en un discurso pronunciado en italiano al finalizar la tradicional oración dominical, desde el Palacio Apostólico, ante los fieles que se encontraban reunidos en la plaza de San Pedro.

Durante su intervención, León XIV explicó que los especialistas detectaron una lesión pulmonar y consideraron necesario realizar una cirugía para retirarla: “Los médicos me han encontrado un nódulo en el pulmón en el estado inicial y bien localizado”.

El papa León XIV anunció que será operado de un nódulo pulmonar detectado durante controles médicos recientes.

A continuación, detalló que decidió avanzar con el procedimiento después de recibir las recomendaciones del equipo médico que supervisa su estado de salud: “Los médicos consideran oportuno intervenir y entonces, siguiendo sus consejos, he decidido de operarlo para removerlo. La intervención ya está programada para los próximos días”.

Antes de finalizar su mensaje, el Papa agradeció las muestras de acompañamiento y pidió a los creyentes que rezaran por él durante los próximos días: “Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones. Gracias y feliz domingo”, concluyó.

Cuándo será la operación y qué informó el Vaticano sobre su salud

Tras las declaraciones del pontífice, el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, brindó detalles sobre el procedimiento médico previsto para los primeros días de la próxima semana.

La cirugía tendrá lugar en el Policlínico Gemelli de Roma, un establecimiento sanitario que cuenta con antecedentes en la atención de distintos pontífices. De acuerdo con las previsiones oficiales, León XIV permanecerá hospitalizado durante aproximadamente una semana.