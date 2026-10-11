La salud del papa León XIV: será operado de un nódulo pulmonar y qué pasará con su visita a la Argentina

El Pontífice anunció que se someterá a una cirugía en los próximos días y tendrá una recuperación estimada de una semana. El viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú está previsto del 6 al 17 de noviembre.

El papa León XIV anunció que se someterá a una operación para extirpar un nódulo pulmonar detectado en una fase inicial. La intervención será en los próximos días y genera interrogantes sobre su visita a la Argentina, prevista para noviembre.

El papa León XIV anunció que será operado en los próximos días para extirpar un nódulo en uno de sus pulmones , una intervención que abrirá un período de recuperación a pocas semanas de su gira por América Latina. Pese a la noticia, el Pontífice manifestó su intención de mantener el viaje previsto para noviembre, que incluye una visita a la Argentina.

El anuncio se produjo este domingo 11 de octubre, al finalizar el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro. León XIV explicó que los médicos detectaron el nódulo durante controles recientes y recomendaron intervenir para extirparlo. Según informó el Vaticano, la cirugía está programada para los primeros días de la próxima semana y la internación posterior se extendería aproximadamente una semana.

La evolución médica del Papa será clave para determinar si puede cumplir con normalidad la agenda internacional. Por ahora, no se anunció una suspensión del viaje apostólico, que ya tiene un itinerario oficial confirmado por la Santa Sede.

El Pontífice, de 71 años, informó que el nódulo pulmonar fue detectado en una fase muy inicial y que está bien localizado. Por recomendación de los médicos, decidió someterse a una intervención para extirparlo.

La operación se realizará en el Policlínico Gemelli de Roma. De acuerdo con la información difundida por Vatican News, la internación posterior tendría una duración aproximada de una semana, aunque los plazos definitivos dependerán de su evolución.

Hasta el momento, no se informó que el nódulo sea maligno ni se difundieron otros detalles que permitan establecer un diagnóstico más preciso. La información oficial se concentra en la detección temprana de la lesión y en la decisión de intervenir quirúrgicamente.

La operación de León XIV abrió interrogantes sobre su agenda internacional y su llegada a la Argentina. El Vaticano informó que la intervención se realizará en los próximos días y que la internación demandaría aproximadamente una semana. Vatican News

¿Se mantiene la visita del Papa a la Argentina?

La visita de León XIV a la Argentina está prevista del 8 al 11 de noviembre, como parte de una gira por Sudamérica que comenzará en Uruguay y continuará luego en Perú. El anuncio de la operación generó interrogantes por la cercanía entre la intervención y el inicio del recorrido, aunque el propio Pontífice manifestó su intención de viajar.

El itinerario argentino contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Entre los principales compromisos figuran encuentros institucionales, celebraciones religiosas y una misa frente a la Basílica de Luján, en una visita que marcaría el regreso de un Papa al país después de casi cuatro décadas.

Por el momento, no se comunicaron cambios oficiales en el cronograma. La continuidad de las actividades dependerá de la recuperación del Pontífice y de las indicaciones médicas posteriores a la cirugía.

Cómo será la gira por América Latina

El viaje apostólico está previsto entre el 6 y el 17 de noviembre e incluye tres países: Uruguay, Argentina y Perú. El recorrido fue confirmado oficialmente por el Vaticano el 21 de septiembre.

La primera etapa será en Uruguay, del 6 al 8 de noviembre. Luego, León XIV llegará a la Argentina, donde permanecerá hasta el 11, antes de continuar hacia Perú, última escala de la gira, que se extenderá hasta el 17 de noviembre.

La intervención quirúrgica introduce una variable médica en la cuenta regresiva para el viaje, pero no implica por sí sola que el recorrido vaya a cancelarse. La atención estará puesta en la evolución del Papa durante los días posteriores a la operación y en cualquier actualización que publique la Santa Sede sobre su agenda.

Por ahora, la intención expresada por León XIV es continuar con el viaje. El resultado de la intervención y su recuperación serán determinantes para confirmar si podrá desarrollar todas las actividades previstas en los tres países.