ANSES comienza con el pago de la Ayuda Escolar Anual 2026 pero muchas familias pueden perder el depósito

El organismo reafirmó cuáles son los requisitos para acceder a este monto extra: qué hay que presentar y hasta cuándo hay tiempo.

De cuánto es la Ayuda Escolar Anual de 2026 y cuándo se cobra.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comunicó a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) los pasos que deben seguir para cobrar la Ayuda Escolar Anual correspondiente al ciclo lectivo del 2026. Se trata de un trámite obligatorio sin el cual se puede perder el beneficio.

Para llevar a cabo el trámite, no hace falta moverse de la casa ni pagar ningún arancel ya que es gratuito y digital, por lo que se hace a través de la plataforma oficial del organismo Mi ANSES. Si se gestiona el proceso de manera correcta se cobrará el monto extra entre febrero y marzo.

anses-plata-04jpg.webp Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar Anual de ANSES El beneficio de la Ayuda Escolar Anual apunta a titulares de Sistema Universal de Asignaciones Familiares (SUAF) y de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El menor debe tener entre 45 días y 18 años y asistir a Instituciones de Educación oficiales de nivel inicia, primario o secundario, para poder acceder al beneficio.

En el caso de que el hijo o hija tenga alguna discapacidad, no hay límite de edad y se permite la concurrencia a escuelas especiales o espacios de apoyo que reconozca el organismo, reconociendo las diferentes necesidades que puede tener cada menor.

alfabetización escuela Requisitos para recibir la ayuda económica Para poder acceder a la Ayuda Escolar correspondiente al 2026, se debe hacer un trámite a través de la página oficial de ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, se debe generar un formulario para que la escuela certifique la escolaridad del menor y posteriormente, subir el formulario completo, firmado y sellado a la plataforma.

AUH ESCOLAR 3.jpg ANSES: monto de la Ayuda Escolar en 2026 La Ayuda Escolar Anual del 2026 tiene un valor de $85.000 por hijo, un monto con el objetivo de aliviar el gasto que suele implicar el inicio de un nuevo ciclo lectivo con la compra de útiles escolares como hojas, carpetas y materiales de trabajo académico, libros, uniformes y todo lo que el menor necesite para el resto del año. En un contexto de inflación creciente, este pago extra representa un respiro para el bolsillo de muchas familias que atraviesan por una mala racha económica, por lo que los ayuda a solventar gastos y acceder a productos que de otra manera, no podrían cubrir.

