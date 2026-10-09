El embajador en Sudáfrica sumará la representación argentina en Namibia y Mauricio + Agregar ámbito en









Mediante dos decretos, el Gobierno designó a Raúl Santiago Ailan como embajador concurrente en ambos países africanos, sin que deje su cargo actual en Pretoria.

La resolución lleva la firma del canciller Pablo Quirno y del presidente Javier Milei.

El Gobierno nacional designó al embajador Raúl Santiago Ailan como representante argentino ante la República de Namibia y la República de Mauricio, en paralelo a sus funciones como embajador en la República de Sudáfrica. Las medidas quedaron formalizadas a través de los Decretos 1158/2026 y 1159/2026, publicados este viernes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del canciller Pablo Quirno.

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Ailan había sido nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario en Sudáfrica mediante el Decreto 468, del 10 de julio de 2025, cuando revistaba como ministro plenipotenciario de primera clase. En esa oportunidad se lo acreditó con el rango de embajador mientras durara la misión, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley del Servicio Exterior de la Nación 20.957.

Según los considerandos de ambos decretos, los gobiernos de Namibia y Mauricio concedieron oportunamente el plácet para la designación del diplomático. El Decreto 1159/2026 lo nombra embajador en Namibia y el Decreto 1158/2026, en Mauricio, en los dos casos “sin perjuicio de sus actuales funciones” en Sudáfrica.

Las normas establecen que los gastos que demanden las designaciones serán imputados a las partidas específicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, cuya Dirección General de Asuntos Jurídicos intervino en los expedientes. El Poder Ejecutivo fundamentó las medidas en las atribuciones que le otorga el artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional.

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