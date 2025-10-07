El enigmático posteo de Daiana Mendieta antes de desaparecer fue fundamental para dar con su cuerpo

Daiana Mendieta, de 22 años, fue hallada sin vida en Gobernador Mansilla luego de tres días de intensa búsqueda. Las redes y un mensaje clave marcaron la investigación.

La joven había lanzado un misterioso mensaje en sus redes sociales antes de desaparecer.

La desaparición de Daiana Magalí Mendieta , una joven de 22 años de Gobernador Mansilla, mantuvo en vilo a toda la provincia de Entre Ríos durante tres días. El viernes 3 de octubre, la chica salió de su casa y nunca regresó. Desde entonces, su familia y vecinos comenzaron una búsqueda desesperada que terminó con el peor final.

En medio de la angustia, una publicación en su cuenta de Instagram se volvió un punto central en la investigación . La frase “ Lanzándose a lo primero que la haga sentir viva ”, acompañada de una foto suya, encendió las alertas. El mensaje fue interpretado como una posible pista sobre su estado de ánimo y sus últimas horas. A partir de esa señal, la policía comenzó a reconstruir su recorrido mediante cámaras y testimonios.

El hallazgo de su vehículo —un Chevrolet Corsa Classic— abandonado en un camino rural, con las llaves puestas y sin signos de violencia, reforzó la hipótesis de que Daiana había tenido contacto con alguien de su entorno antes de desaparecer . Ese indicio llevó a los investigadores a concentrar los rastrillajes en una zona de chacras a pocos kilómetros del centro del pueblo.

El lunes 6 de octubre, tras un operativo que incluyó a más de 130 personas entre policías, bomberos y perros de rastreo, los equipos dieron con el cuerpo de Daiana después de 3 días de desaparecida . Estaba dentro de un aljibe de unos diez metros de profundidad , en una zona rural cercana a la localidad entrerriana.

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, confirmó la noticia y destacó el trabajo conjunto de los equipos que participaron en los rastrillajes. La escena fue preservada de inmediato y se ordenaron pericias exhaustivas para determinar la causa de muerte y el tiempo que el cuerpo llevaba allí.

El hallazgo generó un fuerte impacto en la comunidad. Gobernador Mansilla, un pueblo de apenas 2.500 habitantes, se había movilizado desde el primer momento: vecinos, familiares y amigos participaron de la búsqueda y siguieron cada novedad con esperanza. La noticia del desenlace cayó como un golpe seco entre quienes aún confiaban en encontrarla con vida.

Quiénes son los detenidos por el momento

daiana-magali-mendieta-gobernador-mansilla-tala-desaparecida-joven El cuerpo de Daiana estaba a 10 metros de profundidad, en un aljibe. Hay 3 detenidos.

En el marco de la investigación, un hombre de 55 años conocido como “Pino” fue detenido durante la madrugada del domingo, acusado inicialmente de resistencia a la autoridad. Vivía a un kilómetro de la casa de Daiana y habría mantenido algún tipo de vínculo con Daiana.

Durante un allanamiento realizado en un galpón que el sospechoso alquilaba en la esquina de Moreno y Pedro Lucero, los agentes secuestraron dos celulares y una camioneta Toyota Hilux blanca. También fueron demorados su pareja y su hijo, quienes estaban en el lugar al momento del procedimiento.

Los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, del Ministerio Público Fiscal de Rosario del Tala, están a cargo del caso. Evitan brindar detalles mientras esperan los resultados de las pericias sobre los teléfonos y el vehículo. Una de las hipótesis es que Daiana se comunicó con alguno de los detenidos antes de desaparecer, aunque esa versión aún no fue confirmada oficialmente.