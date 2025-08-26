Muerte de la pareja en San Antonio de Areco: apuntan a la hipótesis de femicidio seguido de suicidio







Las autoridades aseguraron que se trata de "un hecho al cual no estamos acostumbrados” y creen que ambas víctimas no eran de la localidad.

La principal hipótesis gira en torno a un femicidio seguido de suicidio. Gentileza: News Digitales

Un macabro hallazgo conmocionó a los vecinos de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, en las últimas horas. Una pareja fue encontrada muerta en el interior de un auto a pocos metros de la Ruta Nacional N°8. El hecho sucedió el domingo y el vehículo cuenta con un impacto de bala.

El vehículo estaba sin patente y ubicado debajo de un árbol. Además, tiene un impacto de bala en la ventanilla trasera izquierda y un trapo en la tapa de carga de combustible abierta. Ambas puertas traseras registran manchas de sangre.

“Un tiro en el cuello y otro en la sien” Dentro del auto, el cuerpo del hombre fue encontrado con un balazo en la cabeza y el de la mujer con un disparo en el cuello en el asiento trasero. Además, hallaron una pistola y siete cartuchos calibre de 9 milímetros intactos.

La mujer fue identificada como Florencia Revah y el hombre como Esteban Suárez. Los peritos de la Policía Científica no descartan ningún hipótesis, pero la que tiene más peso gira en torno a un femicidio seguido de suicidio.

Según esta versión, el hombre habría disparado desde afuera a la mujer, luego ingresado al vehículo y quitado su propia vida con la misma arma. Otra conjetura es un ajuste de cuentas.

auto san antonio de areco Según la principal hipótesis, el hombre habría disparado desde afuera a la mujer, luego ingresado al vehículo y quitado su propia vida. Radio Angélica Qué dijeron las autoridades de Areco El intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto, informó que la pareja era "de otra localidad, de la zona norte del Gran Buenos Aires" y que las autoridades comenzaron a trabajar en "todas las dependencias de la policía para esclarecer qué sucedió el domingo y la presunta sucesión de un femicidio y posterior suicidio".

En esa línea, Ratto apuntó que se encuentra en los inicios de "la investigación de un hecho del cual no estamos acostumbrados”. El secretario de seguridad municipal Ramón Ojeda precisó a los medios que "hasta ahora la implicación de una tercera persona no está demostrada".

Además, creen que "el femicidio se podría haber producido en otro lugar y el suicidio se habría realizado en el lugar donde fue encontrado. El masculino habría intentado prender fuego el auto con la femenina dentro del auto ya fallecida. Podría haberse dado una situación de arrepentimiento; se sienta en el vehículo y se suicida”. Y agregó: “El arma utilizada estaba en el lugar. La víctima femenina aparentemente tiene un disparo en el cuello y el masculino en la sien. Se va a realizar la autopsia. Trabaja la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de la policía bonaerense buscando la relación entre ellos”.