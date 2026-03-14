En marzo 2026 llegará una fecha especial que no aparece en el calendario nacional, pero que va a influir en una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Se trata de un feriado local que modifica la actividad habitual en determinados sectores.
El feriado de marzo 2026 que solo afectará a unos pocos trabajadores de Buenos Aires
Una jornada especial impactará en una ciudad bonaerense y modificará la atención en oficinas públicas y bancos.
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Un feriado inesperado sorprende a todos los trabajadores de Buenos Aires en marzo
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23 de marzo: ¿es feriado o día no laborable?
En este caso, la jornada estará vinculada con las celebraciones por el aniversario fundacional de una comunidad. Aunque este asueto no se aplica en todo el país, impacta en la rutina de quienes viven o trabajan en esa localidad.
A qué se debe el feriado del 19 de marzo de 2026
El jueves 19 de marzo de 2026 será un día no laborable administrativo en la ciudad de Zárate, ubicada en el norte de la provincia de Buenos Aires. La jornada se estableció para recordar el aniversario fundacional de esta localidad bonaerense.
Las conmemoraciones de este tipo forman parte de la tradición de muchos municipios argentinos, con actos institucionales, encuentros culturales y celebraciones que abarcan toda la ciudad. La fecha busca fortalecer el vínculo entre los habitantes y la historia local, por eso las autoridades impulsan actividades que convocan a vecinos, instituciones educativas y organizaciones de la comunidad.
El asueto impacta en las dependencias públicas de la ciudad y en los organismos municipales, que suspenden su atención habitual durante esa jornada. El sector bancario también se suma al feriado, ya que ninguna entidad financiera brindará atención presencial en las sucursales del distrito.
En el sector privado, la situación puede variar según cada empresa o comercio. Algunos locales van a cerrar sus puertas, pero otros mantienen su actividad con horarios reducidos. Este tipo de jornadas se aprovecha para reforzar la identidad cultural del lugar.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Además de los asuetos locales que se dan en distintas ciudades, el calendario nacional de 2026 incluye varias fechas para todo el territorio argentino:
Feriados inamovibles 2026
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Estas fechas sí impactan en todo el país y ponen en pausa la actividad laboral y educativa.
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