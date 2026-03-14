El feriado de marzo 2026 que solo afectará a unos pocos trabajadores de Buenos Aires + Seguir en









Una jornada especial impactará en una ciudad bonaerense y modificará la atención en oficinas públicas y bancos.

En marzo 2026 llega un feriado muy importante para una localidad de la provincia de Buenos Aires. Imagen: Freepik

En marzo 2026 llegará una fecha especial que no aparece en el calendario nacional, pero que va a influir en una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Se trata de un feriado local que modifica la actividad habitual en determinados sectores.

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En este caso, la jornada estará vinculada con las celebraciones por el aniversario fundacional de una comunidad. Aunque este asueto no se aplica en todo el país, impacta en la rutina de quienes viven o trabajan en esa localidad.

feriado Se acerca un feriado que solo lo disfrutarán los habitantes de esta localidad. Pixabay A qué se debe el feriado del 19 de marzo de 2026 El jueves 19 de marzo de 2026 será un día no laborable administrativo en la ciudad de Zárate, ubicada en el norte de la provincia de Buenos Aires. La jornada se estableció para recordar el aniversario fundacional de esta localidad bonaerense.

Las conmemoraciones de este tipo forman parte de la tradición de muchos municipios argentinos, con actos institucionales, encuentros culturales y celebraciones que abarcan toda la ciudad. La fecha busca fortalecer el vínculo entre los habitantes y la historia local, por eso las autoridades impulsan actividades que convocan a vecinos, instituciones educativas y organizaciones de la comunidad.

El asueto impacta en las dependencias públicas de la ciudad y en los organismos municipales, que suspenden su atención habitual durante esa jornada. El sector bancario también se suma al feriado, ya que ninguna entidad financiera brindará atención presencial en las sucursales del distrito.

En el sector privado, la situación puede variar según cada empresa o comercio. Algunos locales van a cerrar sus puertas, pero otros mantienen su actividad con horarios reducidos. Este tipo de jornadas se aprovecha para reforzar la identidad cultural del lugar. Calendario feriados Se acerca un feriado muy importante para una localidad de la provincia de Buenos Aires. Freepik Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Además de los asuetos locales que se dan en distintas ciudades, el calendario nacional de 2026 incluye varias fechas para todo el territorio argentino: Feriados inamovibles 2026 Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados Zárate se prepara para un feriado lleno de celebraciones. Imagen: Freepik Feriados trasladables 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional Estas fechas sí impactan en todo el país y ponen en pausa la actividad laboral y educativa.

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