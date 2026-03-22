El fin de semana largo se extiende: por qué es feriado el 25 de marzo + Seguir en









El tercer mes del año llega con una gran novedad, ya que muchos podrán disfrutar de un descanso más que extendido gracias a esta jornada poco conocida.

Habrá un finde extra largo para muchos afortunados, que no esperaban este día no laborable. Freepik

Marzo es un mes más que particular en la vida de los argentinos, en especial para aquellos que aún no pudieron disfrutar de unas merecidas vacaciones. A esto hay que sumar que los estudiantes volvieron a las clases, por lo millones mira de reojo el calendario de feriados durante esta época.

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En este contexto, muchos respiran aliviados, ya que se verán favorecidos por el lunes 23, que será con fines turísticos, y el inamovible martes 24, correspondiente al Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Pero, para sorpresa de varios, habrá una jornada más que beneficiará enormemente a muchos y les dará espacio para tomarse unas mini vacaciones.

Freepik Feriados La gran cantidad de días no laborables que da este tramo de marzo, le permitirá a muchos planificar una escapada rápida. Freepik Por qué es feriado el 25 de marzo de 2026 El miércoles 25 de marzo no integra el calendario de feriados nacionales, aunque sí tendrá impacto en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. En esa fecha, el partido de Las Flores y la localidad de Timote, en Carlos Tejedor, celebrarán su aniversario fundacional. A su vez, en La Angelita, también perteneciente a Carlos Tejedor, habrá cese de actividades por tratarse de la conmemoración de la Anunciación del Señor.

Si bien se trata de una jornada patronal, también alcanzará a parte del sector público y a los empleados del Banco Provincia, que podrán sumar este día al fin de semana y a los feriados del lunes 23, destinado a fines turísticos, y del martes 24, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En el ámbito privado, en cambio, la posibilidad de aprovechar la jornada dependerá de la decisión de cada empleador.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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