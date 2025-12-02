Llega el último fin de semana largo de 2025: cuándo es feriado y qué se celebra + Seguir en









El lunes 8 de diciembre cae feriado y arranca un finde XL. Repasamos qué se conmemora y cómo será el calendario de asuetos en el 2026.

Último fin de semana largo del 2025 Imagen: Freepik

La recta final de 2025 trae un descanso merecido para muchos, que será el próximo fin de semana largo en la Argentina y se arma gracias al feriado del lunes 8 de diciembre. Esa jornada, nacional e inamovible, ofrece la posibilidad de un respiro antes del vértigo de fin de año. Para quienes planifican aprovecharlo, ya sea para visitar a la familia, adelantar compras navideñas o simplemente recargar energías, conviene tener presente qué implica.

Este fin de semana XL será el último del año, ya que luego queda sólo Navidad, que en 2025 cae entre semana. Así, el 8 de diciembre se convierte en la última chance real de escapadas, encuentros o un poco de descanso antes del cierre del año.

calendario Pixabay 8 de diciembre, Día de la Virgen El lunes 8 de diciembre de 2025 se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado nacional inamovible. Ese día conmemora el dogma religioso que sostiene que la Virgen María fue concebida sin pecado original.

Como cae en lunes, muchos lo aprovechan como arranque del fin de semana largo, porque es ideal para descansar, visitar familiares o adelantar compras navideñas. Además, en la tradición local suele coincidir con el armado del árbol de Navidad en los hogares, un gesto simbólico que marca el inicio de la temporada festiva.

Navidad Pixabay ¿Qué día cae Navidad? Este año, Navidad cae jueves y es otro feriado nacional inamovible. Eso significa que, aunque hay día libre, la jornada no genera un fin de semana largo propiamente dicho, ya que el viernes 26 no figura como feriado. Esto puede complicar planes de descanso prolongado o escapadas de varios días, para quienes no puedan tomarse el viernes.

Para muchos, la combinación del feriado del 8 de diciembre seguido de un jueves libre por Navidad cambia la planificación habitual y conviene tener en cuenta que la pausa de diciembre tendrá dos paradas clave, pero no siempre consecutivas. Calendario nacional de feriados 2026 en Argentina El gobierno ya publicó el calendario de feriados para 2026. A continuación, un resumen de los confirmados hasta ahora. Calendario FreePik.es Feriados inamovibles Estos días mantienen su fecha sin importar en qué día de la semana caigan: 1° de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1° de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Calendario feriados pascuas.jpg Feriados trasladables Algunas celebraciones pueden moverse para favorecer fines de semana largos. En 2026 estos se contemplan: 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. Aunque estos son los que están confirmados, podrían incluirse algunos más para brindar algún otro fin de semana largo y potenciar el turismo interno.

