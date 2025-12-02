Un nuevo fin de semana largo sorprende en diciembre: enterate a quién le corresponde este feriado + Seguir en









Diciembre suma uno de los feriados más llamativos del mes y modifica la rutina de una localidad bonaerense que celebra una fecha histórica.

Un descanso extra se suma al calendario y reactiva el interés por los feriados locales. Depositphotos

Contar con feriados cerca del cierre del año se siente como un privilegio en un calendario cargado de trabajo y compromisos. Un día extra de descanso permite bajar el ritmo, recargar energía y organizar escapadas breves que alivian la rutina cuando más se necesita.

En ese clima aparece una fecha que cambia los planes de muchos y genera dudas sobre a quién alcanza. Diciembre suma un fin de semana especial que modifica la agenda de un grupo puntual y despierta interés en todo el país.

Feriados Para el sector comercial de la zona, este feriado también representa un impulso adicional en plena temporada de fin de año. Freepik A qué se debe el feriado el 12 de diciembre de 2025 El viernes 12 de diciembre de 2025 funcionará como feriado para quienes trabajan en La Niña, localidad de Nueve de Julio en la provincia de Buenos Aires, que celebra un aniversario clave de su historia. La fecha marca un nuevo año desde su fundación y forma parte de una tradición comunitaria muy arraigada.

La medida reduce la semana laboral para sus empleados y abre la posibilidad de disfrutar un descanso adicional en una época en la que el año ya transita su recta final. Muchas familias aprovechan este tipo de jornadas para realizar actividades locales, reunirse o programar escapadas cortas.

Aunque no se trata de un feriado nacional, la noticia despierta interés porque se suma a un mes cargado de celebraciones, cierres anuales y movimiento turístico.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad

