¿El Gobierno de Javier Milei y ANSES pagarán aguinaldo a los beneficiarios de la AUH?

plata-de-aguinaldo-20220531-1364693.jpg

AUH ANSES: ¿me corresponde el aguinaldo de junio 2025?

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo no reciben el aguinaldo correspondiente al Sueldo Anual Complementario (SAC), que se paga en dos cuotas a mediados y fines de año. Esto se debe a que esta asistencia económica no se considera una remuneración laboral ni una jubilación, sino una prestación mensual fija que no contempla adicionales de este tipo.