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16 de marzo 2026 - 07:56

El Gobierno lanzó un plan federal para combatir estafas digitales, phishing y fraudes online

La iniciativa del Ministerio de Seguridad Nacional busca reforzar la prevención, detección y respuesta frente a delitos informáticos, con coordinación entre fuerzas federales, provincias, bancos y el sector privado.

El programa busca unificar esfuerzos entre provincias, municipios y fuerzas federales para combatir el fraude digital.

El programa busca unificar esfuerzos entre provincias, municipios y fuerzas federales para combatir el fraude digital.

El programa depende del Ministerio de Seguridad Nacional, que conduce Alejandra Monteoliva, y plantea una estrategia integral para prevenir, investigar y responder a fraudes cometidos mediante herramientas digitales. La implementación estará coordinada por la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos.

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La medida fue aprobada mediante la resolución 231/2026 y se suma a otras políticas en materia de seguridad informática que el Ejecutivo puso en marcha recientemente, como el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad (2025-2027) y el Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad e Investigación del Ciberdelito (ForCIC).

¿Cómo se implementará el plan en todo el país?

Desde el Gobierno convocaron a provincias y municipios a adherir a la iniciativa con el objetivo de fortalecer el intercambio de información y la cooperación entre organismos de distintos niveles del Estado, además de promover vínculos con entidades internacionales para enfrentar este tipo de delitos.

El plan contempla distintas líneas de acción que incluyen campañas de concientización, programas educativos, desarrollo de normativas y coordinación con organismos reguladores. También prevé mecanismos para anticipar fraudes masivos, detectar esquemas piramidales y mejorar los canales de denuncia.

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Incluye campa&ntilde;as p&uacute;blicas, charlas en escuelas y materiales audiovisuales sobre ciberseguridad.

Incluye campañas públicas, charlas en escuelas y materiales audiovisuales sobre ciberseguridad.

¿Por qué aumentaron las estafas digitales en los últimos años?

Según se detalla en el anexo de la normativa, el incremento de estos delitos está asociado a la expansión del acceso a internet, el uso extendido de redes sociales y la digitalización de operaciones financieras, factores que multiplicaron las modalidades de estafa.

Entre ellas aparecen phishing, fraudes bancarios, estafas con criptomonedas y casos de suplantación de identidad, en los que los delincuentes utilizan estrategias cada vez más complejas para obtener información personal o beneficios económicos.

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Se actualizar&aacute;n formularios de denuncia y se analizar&aacute;n datos estad&iacute;sticos para anticipar estafas.

Se actualizarán formularios de denuncia y se analizarán datos estadísticos para anticipar estafas.

En materia de prevención, el programa prevé campañas públicas, producción de materiales audiovisuales y charlas en escuelas y organizaciones sociales, además de acciones coordinadas con otros organismos para detectar tempranamente posibles fraudes.

Para mejorar la detección de los delitos, el plan impulsa la actualización de formularios de denuncia, el análisis estadístico de datos y la capacitación específica de las fuerzas federales en investigación de fraude digital.

¿Cómo funcionarán los canales de denuncia y respuesta?

En la etapa de respuesta, la estrategia contempla optimizar la gestión de denuncias a través de la línea 134, correos electrónicos y formularios web, así como fortalecer la coordinación con entidades financieras para bloquear cuentas utilizadas en estafas.

Además, se promoverá la participación en mecanismos de bloqueo dinámico de transacciones ilícitas en conjunto con el sector privado y se reforzarán las capacidades operativas de las fuerzas federales, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Estafas virtuales
Optimiza la gesti&oacute;n de denuncias y bloquea cuentas vinculadas a fraudes en coordinaci&oacute;n con entidades financieras.

Optimiza la gestión de denuncias y bloquea cuentas vinculadas a fraudes en coordinación con entidades financieras.

El nuevo programa se articula con el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad, puesto en marcha el 8 de enero mediante la resolución 72/2025, que busca coordinar el accionar de las fuerzas de seguridad bajo una estrategia común.

Ese esquema abarca a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, con el objetivo de centralizar la prevención e investigación de los delitos informáticos en todo el país.

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