Fentanilo contaminado: la provincia de Buenos Aires autorizó a sus hospitales a descartar los medicamentos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo

El Ministerio de Salud bonaerense fijó el procedimiento para destruir los productos de las firmas investigadas por el fentanilo contaminado. Mientras tanto, la causa espera que la Cámara Federal de La Plata resuelva las apelaciones de los 13 procesados por 90 muertes.

La autorización se da en el marco de la investigación por el fentanilo contaminado y las alertas emitidas sobre los productos.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires autorizó a los hospitales provinciales y demás efectores bajo su órbita a descartar los medicamentos elaborados por HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A. , las firmas investigadas por la elaboración del fentanilo contaminado .

La medida quedó formalizada mediante la Resolución N° 7414/2026, firmada por el ministro Nicolás Kreplak y publicada este martes en el Boletín Oficial bonaerense.

La norma aprueba un modelo de disposición y establece que cada establecimiento será responsable de llevar adelante el descarte y la disposición final de los productos que tiene en su poder, según las cantidades relevadas para cada uno.

Ese procedimiento deberá cumplir con la Ley 11.347 de residuos patogénicos, la Ley 11.720 de residuos especiales y el resto de la normativa ambiental y sanitaria vigente. La Dirección Provincial de Política de Medicamentos quedó facultada para impartir las instrucciones operativas necesarias.

En los fundamentos, la cartera sanitaria repasó las medidas que adoptó la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) sobre ambas empresas. Primero, el organismo ordenó a HLB Pharma retirar del mercado el lote 31202 de fentanilo .

Luego dispuso la inhibición de las actividades productivas de las dos firmas y la prohibición de uso, distribución y comercialización de todos sus productos en el país. Finalmente, mediante la Disposición 1848/2026, dio de baja la habilitación de ambos establecimientos elaboradores, aunque mantuvo vigente la prohibición.

El texto también recuerda que el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata ordenó, el 5 de noviembre de 2025, el secuestro de la totalidad de las ampollas de fentanilo HLB de los lotes 31202 y 31244.

Según la resolución, la ANMAT indicó en abril de este año que las instituciones que tuvieran productos alcanzados por esas medidas debían garantizar la trazabilidad al momento de destruirlos, en el caso de los lotes que no estuvieran alcanzados por medidas judiciales. Con ese objetivo, la Provincia pidió a sus hospitales un relevamiento de los medicamentos de ambas firmas que seguían en su poder.

El ministerio sostuvo que "el adecuado descarte de medicamentos constituye una responsabilidad indelegable del Estado Provincial como garante del derecho a la salud de la población y de la protección del ambiente".

La causa judicial

La investigación por el fentanilo contaminado está a cargo del juez federal Ernesto Kreplak. El brote se detectó cuando el Hospital Italiano de La Plata encontró las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica en ampollas de los lotes 31202 y 31244.

En septiembre de 2025, el magistrado procesó a 13 imputados, encabezados por el empresario Ariel García Furfaro, por 20 muertes. En mayo de este año amplió esa acusación a 90 fallecimientos y 44 pacientes con secuelas. Además, en agosto el juez le pidió al Ministerio de Salud de la Nación los registros de los expedientes vinculados con el caso. Desde esa cartera aclararon que se trató de un pedido de informes y no de un allanamiento.

El 24 de septiembre, las defensas apelaron la ampliación de los procesamientos ante la Sala III de la Cámara Federal de La Plata y cuestionaron el vínculo entre el medicamento y los fallecimientos. "El incremento del riesgo de muerte no equivale a causar la muerte", sostuvo una de ellas.

García Furfaro, Diego Hernán García y José Antonio Maiorano permanecen detenidos, mientras que otros imputados, entre ellos Javier Tchukrán, Nilda Furfaro y Carolina Ansaldi, cumplen prisión domiciliaria.

Días antes, las 47 querellas habían reclamado a los camaristas Alberto Vallefín, Roberto Lemos Arias y Emilio Faggi que resolvieran los procesamientos originales, que llevan casi un año sin respuesta. "Existe hoy una necesidad muy concreta: que la Cámara Federal se expida sobre los procesamientos que se encuentran sometidos a su revisión", planteó la abogada Adriana Francese.

En paralelo, el 11 de septiembre la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó, por mayoría, que los familiares de Ítalo Reinaldo Pagani fueran tenidos como querellantes, al considerar que no estaba acreditado el vínculo entre su muerte y los lotes investigados.

Aunque los procesamientos abarcan 90 muertes, el expediente investiga más casos. Las estimaciones de auditorías epidemiológicas y comisiones parlamentarias elevan el número de víctimas en todo el país a entre 121 y 173.