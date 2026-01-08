El Gobierno reorganiza el área de Comunicación y nombran a la nueva subsecretaria de Medios Públicos + Seguir en









Tras la disolución de la Secretaría de Comunicación y Medios, el Ejecutivo oficializó la designación de María Gabriela Fernández al frente de la Subsecretaría de Medios Públicos, ahora bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

El Gobierno oficializó la designación de María Gabriela Fernández como titular de Medios Públicos.

En el marco de la reestructuración del esquema de comunicación oficial, el Gobierno avanzó con nuevos nombramientos y formalizó la designación de la titular de la Subsecretaría de Medios Públicos, luego de disolver la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia y trasladar sus funciones a la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La nueva responsable del área será María Gabriela Fernández, según lo establecido en el Decreto 7/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial. La norma lleva la firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y fija como fecha de inicio de funciones el 1° de enero.

adorni La designación se inscribe en el armado del equipo que conduce Manuel Adorni. Reestructuración del área de Comunicación dentro del Ejecutivo La creación formal de la subsecretaría y su encuadre dentro de la Jefatura de Gabinete se dio tras los cambios introducidos en la estructura del Ejecutivo. A mediados del año pasado, Bárbara Pintelos había sido designada como subsecretaria, aunque posteriormente, con la reorganización del Gabinete, se avanzó en la conformación definitiva de la dependencia.

Días antes del nombramiento de Fernández, el Gobierno había oficializado la disolución de la Secretaría de Comunicación y Medios, a través del Decreto 793/2025, como parte del rediseño del organigrama estatal. Con esa decisión, todas las funciones, atribuciones, personal, bienes y compromisos del área pasaron a depender de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

aviso_337233 Desde el Ejecutivo argumentaron que la medida apunta a optimizar la administración nacional y a dotar de mayor eficiencia a la política de comunicación del Gobierno, centralizando la coordinación de los medios públicos y la difusión de las actividades oficiales tanto a nivel nacional como internacional.

Fernández se suma al equipo que conduce Manuel Adorni La designación de Fernández se inscribe así en el proceso de conformación del equipo que conduce Manuel Adorni, en un contexto de redefinición institucional del área de Comunicación dentro del Gobierno nacional.