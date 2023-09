El impensado alimento que optimiza al cerebro

image.png

Los beneficios del chocolate para la mente

Se trata de uno de los alimentos más polémicos, ya que divide las aguas tanto entre los profesionales de la salud como en el público en general. Es que, debido a su alto contenido en azúcar y calorías, muchos lo asocian con la presencia de acné, obesidad, hipertensión arterial, enfermedad de las arterias coronarias y diabetes.

Sin embargo, cada vez más evidencia científica lo postula como beneficioso para la salud, y el secreto estaría en los flavonoides, un compuesto del cacao que tiene múltiples propiedades saludables. Este poderoso compuesto que se esconde en el chocolate, particularmente en las variedades oscuras, mejora la memoria y la salud del cerebro.

“Hay evidencia acerca de que una dosis de 500 miligramos de flavonoides son clave para mejorar la memoria en el cerebro que envejece”, auspició el profesor Aedin Cassidy de la Queen’s University de Belfast.

Sobre la dosis necesaria, se mencionó "seis cuadrados de chocolate amargo, un par de porciones de frutos rojos y manzanas" ya que "proporcionan en conjunto alrededor de los 500 miligramos recomendados para mejorar la memoria”.

image.png

La investigación, que fue publicada en la revista The Proceedings of the National Academy of Sciences, involucró a más de 3.500 adultos, que tenían un promedio de 70 años. La mayoría ya llevaba una dieta saludable rica en flavanoles.

Los participantes recibieron un suplemento diario de flavanol de 500 miligramos o un placebo durante tres años. Y los resultados mostraron que sus puntuaciones de memoria mejoraron alrededor de un 10% entre quienes recibieron el suplemento, en comparación con quienes tomaron un placebo.

Otro estudio realizado por investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard halló que consumir dos tazas de chocolate caliente al día podría ayudar a las funciones cognitivas de los adultos mayores. Los resultados se reflejaron a través de un experimento de laboratorio, según el que el extracto de cacao podría ayudar a retrasar los síntomas del deterioro cognitivo como la pérdida de la memoria en adultos mayores, la enfermedad de Alzheimer, y la alteración de las vías nerviosas del cerebro.