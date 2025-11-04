La visita secreta de Flavio Briatore a la Argentina, para definir el futuro de Franco Colapinto en Alpine







El asesor ejecutivo de la escudería francesa estuvo en Bueno Aires, para asistir a una importante reunión sobre la continuidad piloto argentino.

Flavio Briatore viajó a la Argentina para una importante reunión por Franco Colapinto y su continuidad en Alpine.

Flavio Briatore, asesor deportivo de Alpine, realizó un viaje sorpresivo a Buenos Aires en los últimos días. El italiano llegó al país entre el Gran Premio de Estados Unidos y el de México, donde Franco Colapinto protagonizó una maniobra polémica al superar a su compañero Pierre Gasly en la última vuelta, a pesar de las órdenes del equipo.

El medio francés L'Auto-Journal reveló que Briatore se reunió con los principales patrocinadores de Colapinto. Entre ellos, Mercado Libre, el sponsor más vinculado al piloto y con mayor visibilidad en el monoplaza de Alpine. El objetivo de la visita fue ultimar los detalles de la renovación del argentino para la temporada 2026.

franco-colapinto-y-flavio-briatore A qué se debe la visita de Flavio Briatore en Buenos Aires La reunión con los patrocinadores buscó asegurar el apoyo económico necesario para la continuidad de Colapinto en la Fórmula 1. Aunque aún no se define si el contrato será por una o dos temporadas, el acuerdo para que el argentino siga como piloto titular en Alpine ya está prácticamente cerrado. Briatore jugó un papel clave en las negociaciones, aunque su futuro en el equipo podría verse afectado por cambios en la dirección de Renault.

Hay que mencionar que una apuesta de marketing como la realizada por la empresa de Marcos Galperín no es barata y sería un desperdicio realizarla a final de temporada solamente. La compañía de venta online es uno de los cinco principales espónsores de la escudería, lo que su retirada junto con Colapinto le costaría al equipo milllones de dólares, algo que no le conviene a ninguno.

El nuevo CEO de Renault, François Provost, junto a otros directivos, evalúa reemplazar a Briatore como asesor ejecutivo de Alpine. Este movimiento coincidiría con el cambio de motor que experimentará el equipo en 2026, cuando dejará de usar los propulsores de Renault para adoptar los de Mercedes-Benz.

La visita de Briatore a Argentina refuerza el compromiso con Colapinto, quien se perfila como uno de los 22 pilotos titulares para la próxima temporada. Su continuidad dependerá, en parte, de su desempeño en las últimas carreras del año, pero las negociaciones con los patrocinadores ya avanzan en la dirección correcta. Cuál es la carrera siguiente de Franco Colapinto El próximo compromiso de Colapinto será el Gran Premio de Brasil, que se disputará en el Autódromo José Carlos Pace en Interlagos entre el 7 y 9 de noviembre. Este evento marcará el inicio de los últimos cuatro fines de semana de la temporada y será clave para que el piloto argentino demuestre su valía ante la dirección de Alpine. El Gran Premio de Brasil incluirá una carrera Sprint el sábado 8 de noviembre, lo que añade un desafío extra para Colapinto. Su desempeño en Interlagos podría ser determinante para acelerar el anuncio oficial de su renovación, especialmente después de que Briatore destaque su progresión constante en las últimas cuatro carreras.