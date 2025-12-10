Ucrania destruyó con drones un buque petrolero ruso en el Mar Negro + Seguir en









El ataque se suma a la ofensiva ucraniana contra la "flota sombra" que sostiene el comercio energético ruso bajo sanciones internacionales.

Ucrania atacó por tercera vez en dos semanas a buques petroleros rusos.

Una marea de drones ucranianos, atacó y destruyó un barco petrolero ruso en el Mar Negro. El navío se dirigía por territorio ucraniano a el puerto ruso de Novorosíisk, informó este miércoles un funcionario ucraniano. El ataque es el tercero en dos semanas contra las "flotas sombra", barcos no regulados que mantienen abierto el comercio con China e India.

El buque petrolero Dashan, circulaba a alta velocidad y sin sus transpondedores apagados cuando inicio el ataque de un enjambre de drones, en la popa del barco, según explicó el funcionario del Servicio de Seguridad de Ucrania. No mencionó posibles víctimas en el incidente.

El ataque al Dashan, que está sometido a sanciones de la Unión Europea y Gran Bretaña y navega sin bandera conocida, fue confirmado también por tres fuentes de seguridad marítima.

En los videos proporcionados por el funcionario ucraniano, se puede observar a los drones navales atacar al petrolero, con potentes misiles explosivos de corto alcance.

Video de ataque ucraniano contra un buque petrolero ruso El mercado del petróleo ruso opera igual que siempre a pesar de la guerra Desde Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin negó que los ataques y las crecientes presiones occidentales hayan alterado de manera significativa la salida de petróleo ruso al mercado global. En una entrevista en India, el mandatario aseguró que el comercio de crudo y productos derivados registró solo “un ajuste menor” en los primeros nueve meses de 2025.

“Hay un descenso acotado en el volumen general. En términos prácticos, el flujo comercial continúa en niveles previos”, dijo Putin, en referencia al rol de India, el segundo máximo comprador de crudo, en medio de las presiones coordinadas de EEUU y Europa. “Los volúmenes hacia India siguen su curso normal. El petróleo ruso fluye sin inconvenientes”, sostuvo, en una entrevista grabada en Moscú antes de su viaje a Nueva Delhi. China continúa siendo el principal destino del crudo ruso, con cerca del 47% de las exportaciones. India absorbe otro 37%, consolidándose como un socio energético clave mientras Rusia reconfigura su red comercial para esquivar sanciones y restricciones logísticas.

