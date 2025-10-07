El obelisco abre su mirador al público: precios, horarios y cómo sacar las entradas

Abrirá al público por primera vez en 89 años desde el 1° de noviembre y ofrecerá vistas panorámicas de Buenos Aires.

El Obelisco de Buenos Aires abrirá su mirador al público de manera regular por primera vez en 89 año s, según anuncio el Gobierno de CABA en el marco de la Fiesta Internacional del Turismo (FIT) realizada en el predio de La Rural .

Esta iniciativa comenzará el 1 de noviembre de este año y permitirá a residentes y visitantes acceder a una vista panorámica de 360° sobre la Ciudad desde una altura de 67,5 metros .

El presidente del Ente de Turismo de Buenos Aires, Valentín Diaz Gilligan , lo describió como un "avance es un hito turístico y cultural que posiciona a la Ciudad en el circuito global de grandes miradores urbanos” . Por otro lado, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri sostuvo que "el mirador panorámico es un nuevo atractivo turístico que cambiará la manera de ver nuestra Ciudad y su patrimonio, como en las grandes metrópolis del mundo” .

el Obelisco recibe cada año a más de 9 millones de turistas nacionales e internacionales. El ascenso al mirador del Obelisco fue cuidadosamente diseñado para preservar la estructura original del monumento .

El recorrido comienza con ocho escalones que conducen al ascensor interno con un lateral vidriado para ver todo su trayecto . El mirador no es accesible para personas en silla de ruedas ni para quienes tengan movilidad reducida. Se prevé la incorporación de una experiencia de realidad virtual .

Dónde y cómo sacar las entradas

El nuevo Mirador Obelisco estará disponible todos los días entre las 9 y las 17. Se ingresará desde la Plaza de la República por la única puerta que tiene el Obelisco, orientada hacia el oeste, sobre la Av. Corrientes. El precio para residentes argentinos será de $18.000 (con acreditación de documento), mientras que los no residentes abonarán $36.000.

Dentro del Obelisco se instaló un ascensor vidriado que permitirá el ascenso y descenso en grupos de cuatro personas, que disfrutarán de una vista panorámica de la Ciudad desde la cima del Obelisco en turnos rotativos de 15 minutos.

Las entradas podrán adquirirse próximamente a través de la web miradorobelisco.com.ar o de forma presencial en los stands ubicados en la intersección de la Avenida Diagonal Norte y la Avenida 9 de Julio, a partir de la fecha de apertura.