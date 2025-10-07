El mercado laboral de EEUU enfrenta un contraste alarmante: mientras la Inteligencia Artificial reemplaza miles de empleos administrativos, millones de vacantes permanecen sin cubrir. Empresas de salud, transporte y oficios calificados no logran encontrar personal, incluso ofreciendo salarios de hasta u$s100.000 y bonificaciones por contratación.
Los 20 empleos más solicitados que ni la Inteligencia Artificial puede reemplazar
Mientras crece el desempleo en áreas tecnológicas, sectores como la salud, la logística y los oficios viven una crisis de vacantes sin cubrir.
Tras la recuperación pospandémica, la economía estadounidense experimentó una desaceleración marcada. Grandes corporaciones como Meta, Amazon, Walmart y Microsoft redujeron plantillas, congelaron contrataciones o reemplazaron trabajadores con sistemas automatizados.
Escasez en salud, logística y oficios técnicos
Mientras 7,4 millones de estadounidenses siguen desempleados, sectores esenciales enfrentan una crisis de mano de obra. Los empleadores no consiguen suficientes enfermeros, conductores de camión, técnicos en climatización (HVAC) o trabajadores de la construcción.
En salud, la situación es crítica: existen más de 202.000 vacantes para enfermeros titulados y las ofertas para médicos de familia crecieron un 50% desde septiembre de 2024. “Las empresas no logran contratar suficientes enfermeros ni coordinadores de atención”, explicó la consultora Liz Bentley.
Altas rotaciones y falta de relevo generacional
El comercio minorista y la atención al cliente también sufren alta rotación. Cajeros, teleoperadores, encargados de tienda y personal de limpieza figuran entre los puestos más difíciles de retener.
En los oficios calificados, la falta de jóvenes interesados en programas de aprendizaje y la jubilación de trabajadores veteranos agravan el problema. Conductores, electricistas y técnicos reportan aumentos de hasta 12% en las ofertas de empleo.
El impacto de la IA y la desigualdad laboral
La automatización eliminó miles de puestos de entrada, reduciendo significativamente las oportunidades laborales para los jóvenes. Este fenómeno también impacta de manera desproporcionada a las mujeres, que enfrentan mayores dificultades para reincorporarse al trabajo debido al costo del cuidado infantil y las nuevas exigencias presenciales.
Al mismo tiempo, los empleadores priorizan perfiles con experiencia previa y habilidades de liderazgo, lo que deja fuera a quienes buscan sus primeros empleos o intentan reconvertirse profesionalmente.
Según los últimos informes, en septiembre se registró una pérdida de 32.000 puestos de trabajo y los datos federales fueron revisados a la baja. De esta manera, 2025 se perfila como un año marcado por el contraste entre la falta de oportunidades en el sector tecnológico y la abundancia de vacantes en áreas esenciales.
Los 20 trabajos más demandados en EEUU
Estos son los 20 trabajos más solicitados en el país norteamericano:
- Enfermero/a registrado/a
- Enfermero/a práctico/a licenciado/a
- Cuidador/a de personas mayores
- Coordinador/a de atención médica
- Médico/a de familia
- Cajero/a
- Gerente de tienda
- Personal de limpieza en comercios
- Teleoperador/a
- Vendedor/a
- Empleado/a de atención al cliente
- Conductor/a de camión
- Repartidor/a
- Estilista o peluquero/a
- Trabajador/a de la construcción
- Electricista certificado/a
- Técnico/a en climatización
- Técnico/a de mantenimiento
- Personal de restaurante
- Especialista o gerente en ventas de salón
