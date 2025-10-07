Los 20 empleos más solicitados que ni la Inteligencia Artificial puede reemplazar

Mientras crece el desempleo en áreas tecnológicas, sectores como la salud, la logística y los oficios viven una crisis de vacantes sin cubrir.

El mercado laboral estadounidense atraviesa un contraste: millones de vacantes sin cubrir y despidos en áreas tecnológicas.

El mercado laboral de EEUU enfrenta un contraste alarmante: mientras la Inteligencia Artificial reemplaza miles de empleos administrativos, millones de vacantes permanecen sin cubrir. Empresas de salud, transporte y oficios calificados no logran encontrar personal, incluso ofreciendo salarios de hasta u$s100.000 y bonificaciones por contratación.

Tras la recuperación pospandémica , la economía estadounidense experimentó una desaceleración marcada. Grandes corporaciones como Meta, Amazon, Walmart y Microsoft redujeron plantillas, congelaron contrataciones o reemplazaron trabajadores con sistemas automatizados.

Enfermeros, conductores de camión y técnicos en climatización figuran entre los empleos más difíciles de cubrir.

Mientras 7,4 millones de estadounidenses siguen desempleados , sectores esenciales enfrentan una crisis de mano de obra. Los empleadores no consiguen suficientes enfermeros, conductores de camión, técnicos en climatización (HVAC) o trabajadores de la construcción.

En salud, la situación es crítica: existen más de 202.000 vacantes para enfermeros titulados y las ofertas para médicos de familia crecieron un 50% desde septiembre de 2024. “Las empresas no logran contratar suficientes enfermeros ni coordinadores de atención” , explicó la consultora Liz Bentley.

Altas rotaciones y falta de relevo generacional

El comercio minorista y la atención al cliente también sufren alta rotación. Cajeros, teleoperadores, encargados de tienda y personal de limpieza figuran entre los puestos más difíciles de retener.

limpieza baño La falta de relevo generacional agrava la escasez en sectores como la construcción y los oficios calificados.

En los oficios calificados, la falta de jóvenes interesados en programas de aprendizaje y la jubilación de trabajadores veteranos agravan el problema. Conductores, electricistas y técnicos reportan aumentos de hasta 12% en las ofertas de empleo.

El impacto de la IA y la desigualdad laboral

La automatización eliminó miles de puestos de entrada, reduciendo significativamente las oportunidades laborales para los jóvenes. Este fenómeno también impacta de manera desproporcionada a las mujeres, que enfrentan mayores dificultades para reincorporarse al trabajo debido al costo del cuidado infantil y las nuevas exigencias presenciales.

Al mismo tiempo, los empleadores priorizan perfiles con experiencia previa y habilidades de liderazgo, lo que deja fuera a quienes buscan sus primeros empleos o intentan reconvertirse profesionalmente.

trabajar aburrido Pese al desempleo en áreas de oficina, los empleos esenciales ofrecen altos salarios y bonificaciones para atraer personal. Freepik

Según los últimos informes, en septiembre se registró una pérdida de 32.000 puestos de trabajo y los datos federales fueron revisados a la baja. De esta manera, 2025 se perfila como un año marcado por el contraste entre la falta de oportunidades en el sector tecnológico y la abundancia de vacantes en áreas esenciales.

