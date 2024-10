El padre del Lucas González se desahogó tras el segundo juicio: "Me da la tranquilidad que hoy mi hijo descanse en paz"

El exoficial Facundo Torres fue condenado este viernes a cinco años de prisión y 10 años a inhabilitación a ejercer cargos públicos por encubrimiento, en el marco del segundo juicio por el crimen de Lucas González . Tras el fallo, el padre del menor, Héctor González, expresó: "Me da la tranquilidad que hoy mi hijo descanse en paz".

Las palabras del padre de Lucas González

El padre del menor, Héctor, dialogó con C5N y calificó como "macabro" lo que le hicieron a su hijo. "Nos destruyeron como familia. Hoy se cierra esta etapa y no sé cómo seguiré mañana. Hicimos todo gracias al doctor Gregorio y todas las familias", manifestó.

"No lo tengo ni lo voy a tener, lo voy a visitar a un cementerio, pero no se lo llevaron de arriba. No fue nada fácil, te lo puedo asegurar. Mi hijo descansa en paz y gracias a Gregorio (Dalbón). Los amigos fueron guerreros a la par nuestra, tendrían que estar en el colegio y jugando a la pelota. Esos chicos también van a relajarse y Dios los acompañe para seguir un sueño. Llegó más lejos de lo que él pensaba", agregó.