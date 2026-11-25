El cardenal Víctor "Tucho" Fernández fue el encargado de difundir las memorias de Bergoglio. Explicó que durante su papado le llegó información especial sobre un posible escenario si visitaba el país.

La preocupación de Francisco, elegido en 2013, no era recibir críticas sino que se desencadenara un episodio político que afectara negativamente al país.

Un diario íntimo que perteneció al papa Francisco se conoció en los últimos días, donde el Pontífice hizo una serie de revelaciones a partir de su agenda personal. Ahora, se conoció por qué, en su rol papal, Jorge Bergoglio no volvió a visitar la Argentina según una explicación del cardenal Víctor Manuel “Tucho” Fernández, encargado de editar y publicar sus memorias.

Fernández afirmó que el Pontífice no volvió a la Argentina durante sus 12 años como líder de la Iglesia porque había recibido “información de inteligencia” sobre posibles acciones en su contra si concretaba una visita .

La revelación surgió durante la publicación de El diario íntimo de Francisco, un compilado por Fernández a partir de escritos personales y anotaciones realizadas entre 1992 y 2024, incluidas 86 páginas previas a su elección como Papa y otras 55 páginas de su etapa en el Vaticano.

La preocupación de Francisco, elegido en 2013, no era recibir críticas sino que se desencadenara un episodio político que afectara negativamente al país. “ Tenía información de los servicios de inteligencia. Sabían que si venía, organizarían algo en su contra ”, aseguró “Tucho” al ser consultado.

“No era un problema para su ego: Francisco toleraba cualquier ataque, siempre diciendo ‘Me lo merezco’. Su miedo era el escándalo , que no hiciera ningún bien al pueblo argentino”, agregó en una entrevista al diario italiano Corriere della Sera.

“Tenía información de los servicios de inteligencia. Sabían que si venía, organizarían algo en su contra”, aseguró “Tucho” al ser consultado. La Nación

Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y uno de los colaboradores más cercanos de Francisco, sostuvo que existían advertencias concretas sobre una eventual llegada y atribuyó el origen de esas acciones a sectores políticos de “la extrema derecha nacionalista y la extrema derecha neoliberal”.

“No se llevan bien (entre sí), pero a veces se unen contra un enemigo común. Bergoglio era el enemigo común. La Doctrina Social de la Iglesia les resulta insoportable”, remarcó el cardenal, al caracterizar a los grupos que lo repudiaban.

La Doctrina Social de la Iglesia reúne principios católicos sobre asuntos sociales, económicos y políticos, entre ellos la justicia social, la dignidad humana, la solidaridad y la atención a los más vulnerables.

El diario inédito del papa Francisco: la historia detrás de su hallazgo y publicación

El papa Francisco había dejado escritos personales que estuvieron guardados durante años. Ahora, una parte de ese material fue reunida en un libro con la autorización de León XIV. La publicación fue posible gracias a un pedido que Jorge Bergoglio le había hecho al cardenal Víctor Manuel Fernández para que revisara esos documentos y eligiera cuáles podían hacerse públicos.

Fernández, actual prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y cercano al pontífice argentino, contó que encontró los escritos durante una reunión con Francisco en la residencia de Santa Marta, en el Vaticano. En ese encuentro, ambos hablaban sobre cómo debía actuar la Iglesia si el Papa perdía definitivamente la conciencia.

En medio de la conversación, Bergoglio le mostró unos papeles y una agenda que guardaba en su escritorio. Fernández advirtió que no era una agenda común, sino que contenía anotaciones personales del pontífice. Aunque no leyó los textos en ese momento, Francisco le dejó una indicación para el futuro.

“De esto verán ustedes”, le dijo. También le pidió que tuviera en cuenta “lo que sea para edificación”. A partir de esto, le indicó que debía elegir los escritos que pudieran transmitir una enseñanza o ayudar espiritualmente a otras personas.